Ni Samsung ni Apple: Este celular tiene “la mejor cámara del mundo”, según un influencer de tecnología

El Motorola Edge 60 es uno de los móviles destacados por el influencer de tecnología.

El Motorola Edge 60 es uno de los móviles destacados por el influencer de tecnología. | Captura YouTube

Comprar un celular en 2026 puede ser más complicado de lo que parece. Existen muchas opciones y marcas que prometen cifras impresionantes, sensores enormes e increíbles resultados, como Samsung y Apple. Pero en la práctica, eso no siempre se traduce en mejores fotos o vídeos.

Por eso, el análisis de los especialistas, como el del influencer tecnológico Juan Amaya, del canal de YouTube “tpresurrection”, es muy útil para entender realmente cuáles son las mejores opciones teniendo en cuenta no solo la resolución de la cámara, sino también en la calidad real del sensor, la captura de luz y la consistencia en los resultados.

En este contexto, hay modelos que destacan por ofrecer una experiencia fotográfica superior sin necesidad de pagar precios exorbitantes. Y, según este influencer tecnológico, se trata de un móvil que no es ni Samsung ni Apple.

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¿Cuáles son los celulares con mejor cámara en 2026?

En su video de YouTube, el influencer en tecnología TP Resurrection menciona los celulares con mejor cámara en 2026 y hace un análisis de cada uno de ellos. Los móviles que describe son:

Motorola Edge 60

Edge 60 Xiaomi 14T

14T Xiaomi 15T

Samsung Galaxy S24

Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Fan Edition

Poco F8 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra

iPhone 17 Pro Max

Uno de los puntos clave que destaca Amaya es que marcas como Motorola han optado por mantener cierta honestidad en sus cámaras. Equipos de la familia Edge 60 incorporan sensores de 50 megapíxeles fabricados por Sony, con apertura focal 1.8 y tecnología CMOS. Esto permite una mejor captura de luz, incluso en condiciones oscuras, algo que muchos celulares más caros no logran.

Por otro lado, Xiaomi con sus modelos 14T y 15T, tanto en versiones normales como Pro, ofrece sensores principales de 50 megapíxeles acompañados de lentes gran angular y teleobjetivo de buena calidad. A diferencia de otros fabricantes, estos sensores secundarios no están “de adorno”, lo que permite una experiencia más completa.

También aparecen opciones como los Samsung Galaxy S24 y S24 Fan Edition, que mantienen un equilibrio sólido entre hardware, software y durabilidad. Aunque los modelos premium pueden ser costosos, estas versiones ofrecen cámaras similares a un precio más accesible.

¿Cuál es el celular con la mejor cámara del mundo según el influencer en tecnología?

Según el análisis del creador de contenido, el dispositivo que actualmente se posiciona como el mejor en fotografía para muchas personas es el Huawei Pura 80 Ultra. Este modelo incorpora un sensor principal Smart Sense de 50 megapíxeles que destaca por su sensibilidad lumínica, nivel de detalle y reproducción de colores.

La clave está en la consistencia: no importa el modo de uso o la distancia, el resultado se mantiene de alta calidad. Esto lo coloca por encima de muchos competidores dentro del ecosistema Android.

Sin embargo, el influencer también destaca al iPhone 17 Pro Max como el celular que continúa siendo una referencia importante, especialmente por su estabilidad y calidad de grabación.

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