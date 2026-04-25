Samsung S26 Ultra tiene hasta 13 MSI en Liverpool, pero en Walmart hay 8000 pesos de descuento

Más de 11 mil pesos separan el precio del Samsung Galaxy S26 Ultra en dos de las tiendas más grandes de México. Mientras Liverpool lo mantiene en $37,999 MXN, Walmart lo ofrece desde $26,987 MXN. La pregunta es obligada: ¿qué ganas y qué pierdes en cada opción?

El nuevo flagship de Samsung llega con toda la potencia de Galaxy AI, pantalla de privacidad integrada y construcción en titanio. Pero antes de sacar la tarjeta, conviene checar las letras chiquitas de cada promoción.

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¿Vale la pena pagar el precio completo en Liverpool?

Liverpool apuesta por beneficios a largo plazo. El equipo se puede adquirir hasta en 13 meses sin intereses con su tarjeta propia, o 9 MSI con otras bancarias. Si prefieres pagar de contado, la preventa suele incluir un descuento adicional del 15%, aunque esto varía por temporada.

Aquí entra el Plan Canje: entrega tu celular viejo y recibe hasta $18,999 MXN de bono. Para quienes ya tienen un equipo reciente, esta opción puede reducir drásticamente la inversión inicial.

Liverpool Samsung S26 Ultra Samsung S26 Ultra, en Liverpool. (Liverpool)

Beneficios clave en Liverpool:

Hasta 13 MSI con Tarjeta Liverpool

Bono de canje de hasta $18,999 MXN

Envío gratis a toda la República

Opción de Protección Celular contra robo y daños

Walmart apuesta por el descuento directo en el Samsung flagship

En contraste, Walmart juega la carta del ahorro inmediato. El mismo modelo de 512 GB baja de $29,999 a $26,987 MXN, un ahorro real de $3,012 pesos sin necesidad de trámites adicionales.

La tienda ofrece hasta 6 meses sin intereses y, dependiendo de la temporada, bonificaciones con Walmart Cash o promociones bancarias. Además, la posibilidad de recogida en tienda permite tener el equipo en manos en menos de 24 horas en sucursales seleccionadas.

Ambas opciones incluyen envío gratuito y garantía de fábrica. La diferencia está en la estrategia: Liverpool premia la fidelidad y el financiamiento; Walmart, el pago directo y el descuento visible.

Walmart Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra, en Walmart. (Walmart)

El Galaxy S26 Ultra no es cualquier celular. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con Gorilla Glass Armor 2 reduce reflejos y, por primera vez, oculta contenido si detecta miradas laterales. El procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy mueve sin problemas edición de video, juegos pesados y las funciones de Galaxy AI, como traducción en tiempo real o edición generativa con texto.

La batería de 5,000 mAh con carga de 60W y el sistema de cámaras de 200 MP completan un paquete pensado para usuarios exigentes.

Al final, elegir entre Liverpool y Walmart depende de tu prioridad: financiamiento extendido o ahorro inmediato. Lo claro es que Samsung coloca su mejor tecnología en dos rutas distintas para llegar a más mexicanos.

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