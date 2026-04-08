Charlypi, influencer de tecnología: “La gran diferencia entre el S26 y el S25 Ultra está en las fotografías de noche, se nota menos el ruido”

"Hay muchísimas personas preguntando si vale la pena dar el salto". Esa duda millonaria la resolvió Charlypi, influencer tecnológico, tras comparar a fondo el Galaxy S25 Ultra y el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra. Spoiler: no en todo gana el más reciente.

El diseño, por ejemplo, mantiene esa esencia que ya conoces. Eso sí, con detalles que cambian la experiencia táctil: "las esquinas del teléfono ahora son mucho más redondeadas". También regresaron los marcos de aluminio, "supuestamente para poder hacer el teléfono más ligero", aunque en la balanza la diferencia es casi imperceptible.

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¿Qué funciones nuevas justifican elegir el Samsung Galaxy S26 Ultra?

La estrella de esta generación es "la famosísima pantalla de privacidad". No es un accesorio: es tecnología integrada en el hardware. Charlypi lo explica con claridad: "dependiendo de cómo tengas la inclinación del teléfono, si la activas, vean como ya no se ve el contenido de la pantalla".

¿Sirve para todo? Sí, pero con matices. Puedes aplicarla a toda la interfaz o solo a apps específicas: "toda la pantalla se vea normal pero que cuando abres Instagram o WhatsApp o tu galería de imágenes se active la pantalla de privacidad". Eso sí, no esperes que llegue al S25 Ultra por actualización: "la respuesta es no, porque esta tecnología no solamente es pues una función dedicada... sino también en el hardware".

En rendimiento, ambos equipos sobran para el uso cotidiano. Como señala Charlypi, "para el tipo de actividades que el usuario promedio realiza en el teléfono... honestamente el Snapdragon 8 Elite que tenemos en el S25 Ultra sigue dando resultados de teléfono de gama alta". Solo usuarios muy exigentes, como gamers competitivos o editores de video, notarán la optimización del nuevo chip.

La batería sigue siendo de 5000 mAh, pero la velocidad de carga marca la diferencia. El S26 Ultra soporta hasta 60 W, y en pruebas reales "en apenas 20 y pocos minutos ya tenía el 50%, en media hora carga 75%". El modelo anterior requiere más de una hora para completar la carga.

¿Para quién realmente conviene actualizar a Samsung?

Si ya tienes un S25 Ultra, la recomendación es directa: "si tienes el S25 Ultra realmente no vale la pena que des el salto al S26 Ultra a menos claro que consigas un buen deal". Ahora, si vienes de un S23 Ultra o modelos anteriores, el salto sí tiene más sentido.

En fotografía, el sensor de 200 MP se mantiene, pero hay un detalle clave: "la diferencia está en las fotografías de noche, ahí sí se nota menos ruido en el S26 Ultra". Para selfies, la percepción es otra: "a ojo de buen cubero las selfies se siguen viendo igual". Y para creadores de video, llega el modo "bloqueo del horizonte", donde "aunque tú gires el teléfono por completo... el video nunca se mueve".

Para el usuario en México, estas son las mejoras que sí impactan el día a día:



Carga rápida de 60 W: Recuperas el 50% en ~20 minutos.

Fotografía nocturna: Menos ruido y mejor detalle con poca luz.

Pantalla de privacidad: Protección visual por app o zona de notificaciones.

Bluetooth 6.0: Conexión más estable con audífonos y bocinas.

Charlypi cierra con una guía práctica: "Del S23 Ultra al S26 Ultra es una decisión inteligente. Del S24 Ultra más o menos". En un mercado donde los gama alta superan los $25,000 MXN, la reflexión es necesaria.