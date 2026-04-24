Walmart remata teléfono Samsung de alta gama y se puede pagar en 15 meses sin intereses

¿Te imaginas tener el teléfono más potente de Samsung sin desembolsar casi $23 mil pesos? Walmart acaba de lanzar una promoción que pone al Galaxy S25 Ultra en $18,195 MXN, es decir, $4,595 menos que su precio de lista.

La oferta no es cualquier cosa. Hablamos del flagship que define la gama alta para 2026, con inteligencia artificial integrada, cuerpo en titanio y un sistema de cámaras que compite con equipos profesionales. Y sí, puedes pagarlo hasta en 12 meses sin intereses.

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¿Vale la pena el Galaxy S25 Ultra en 2026?

El Samsung Galaxy S25 Ultra no es una actualización menor. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas alcanza 2600 nits de brillo, lo que significa que podrás ver contenido bajo el sol mexicano sin forzar la vista. La frecuencia adaptativa de 120 Hz hace que todo se sienta fluido, desde hacer scroll en redes hasta jugar títulos exigentes.

Por dentro, el procesador Snapdragon 8 Gen 4 Optimizado para Galaxy mueve sin esfuerzo tareas pesadas y las funciones de Galaxy AI, como traducción en tiempo real o edición inteligente de fotos. Con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, tienes espacio y potencia para varios años de uso.

La cámara es otro salto. El sensor principal de 200 MP captura detalles que otros teléfonos simplemente no registran. Si a eso le sumas el gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos (uno con zoom óptico 5x y otro 3x), obtienes versatilidad real para retratos, paisajes o primeros planos. El Zoom Espacial de 100x, aunque más bien es para casos muy específicos, completa el paquete.

Walmart Samsung Galaxy S25 Walmart Samsung Galaxy S25 (Walmart)

¿Cómo aprovechar la oferta de Samsung en Walmart?

Walmart facilita la compra con varias opciones de pago que valen la pena checar:

Meses Sin Intereses: Hasta 12 MSI con tarjetas participantes (BBVA, Citibanamex, Santander, entre otras), con pagos desde $1,516.25 MXN mensuales.

Hasta 12 MSI con tarjetas participantes (BBVA, Citibanamex, Santander, entre otras), con pagos desde $1,516.25 MXN mensuales. Bonificaciones extra: Descuentos adicionales al pagar con débito Cashi o tarjetas de crédito de bancos aliados, según la promoción vigente.

Descuentos adicionales al pagar con débito o tarjetas de crédito de bancos aliados, según la promoción vigente. Pago en una exhibición: Aceptan efectivo, débito o crédito directamente en cajas.

Aceptan efectivo, débito o crédito directamente en cajas. Recogida inmediata: El servicio Pickup sin costo te permite recoger tu equipo en sucursales como Toreo o Valle Oriente el mismo día o al siguiente.

El envío a domicilio también está disponible, con entregas estimadas de 24 a 48 horas en zonas metropolitanas. Y como respaldo, el equipo incluye garantía de un año directamente con el fabricante.

La batería promete hasta 49 horas de conversación, con carga súper rápida e inalámbrica para que no te quedes tirado. Además, el S Pen integrado sigue siendo un diferencial para quienes toman notas, dibujan o simplemente prefieren precisión al navegar.

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