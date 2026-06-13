Estamos a semanas de que se cumpla el plazo para vincular tu línea telefónica a tus datos personales y que, las líneas que no se hayan registrado queden completamente fuera a partir del 1º de julio.

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Pero hay una duda que le atañe a todos los mexicanos, y es si podrán seguir usando WhatsApp para comunicarse con sus seres queridos. Esto se debe a que ya nadie usa llamadas o mensajes SMS para comunicarse en su día a día, lo de hoy es estar conectados a través de las redes sociales.

¿Cómo seguir usando WhatsApp si no registro mi línea celular?

Existen 2 formas para seguir conectado, ya decidirás tú cuál es la que te conviene más:

Conexión por Wi-Fi: Si tu línea está desactivada, la aplicación principal de WhatsApp en tu celular funcionando siempre y cuando estés conectado a una red

Uso de dispositivos vinculados: Podrás seguir chateando a través de WhatsApp Web, que es la versión de escritorio de la app, ya que estas no dependen de la señal móvil

Solo debemos aclararte que, existen limitaciones con estas dos formas, ya que al no tener un número activo, no podrás recibir mensajes SMS, lo que significa que si cierras tu sesión o cambias de celular, no podrás recibir el código de verificación y perderás el acceso a tu cuenta de WhatsApp permanentemente.

Asimismo, sin el registro, tu celular no podrá realizar llamadas comunes o conectarse vía “datos”, por lo que únicamente podrás usar tu equipo para llamadas de emergencia o través de una red Wi-Fi.

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