CURP certificada: Guía para descargarla en Android y por qué no debes usar sitios de terceros

Obtener la CURP Certificada en tu Android es muy simple, pero se deben tener en cuenta algunos recaudos.

Obtener la CURP Certificada en tu Android es muy simple, pero se deben tener en cuenta algunos recaudos. | Gobierno de México + ChatGPT

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es el estándar actual para trámites en México ante el SAT, IMSS y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La versión actual cuenta con un código QR y una leyenda de certificación, por lo que puedes descargarla en tu móvil.

No obstante, usarla en sitios de terceros representa un riesgo por la proliferación de sitios web apócrifos que imitan al portal oficial para recopilar datos personales (phishing) o cobrar por un documento gratuito.

Afortunadamente, existen modos de descargar tu CURP de forma segura en tu teléfono Android.

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Guía para descargar la CURP certificada de modo seguro en Android

Para obtener la CURP de manera segura y sin riesgos desde un celular Android, el proceso debe ser a través de un navegador móvil apuntando al dominio oficial .gob.mx:

Ingresar al sitio web oficial del Gobierno: www.gob.mx/curp/

del Gobierno: www.gob.mx/curp/ Busca tu CURP : con clave si ya conoces tu CURP p desde Datos Personales si no la sabes (en este caso tendrás que completar los campos de nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y estado)

: si ya conoces tu CURP p desde si no la sabes (en este caso tendrás que completar los campos de nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y estado) Antes de descargar, realiza una verificación de seguridad . Para ello, chequea que el navegador muestre el candado de seguridad (SSL) y que la URL empiece exactamente con https://www.gob.mx/.

. Para ello, chequea que el navegador muestre el candado de seguridad (SSL) y que la URL empiece exactamente con https://www.gob.mx/. Finalmente, descarga el PDF. Ten en cuenta que si tienes un teléfono Android, el archivo se guardará en la carpeta de Descargas.

¿Por qué es importante evitar los sitios de terceros al tramitar la CURP?

Ingresar a un sitio web de terceros puede conllevar peligros como:

Robo de identidad : conocida como doxing , esta práctica sucede cuando una persona ingresa datos privados (como nombre y lugar de origen) a desconocidos, lo que facilita la suplantación de identidad.

: conocida como , esta práctica sucede cuando una persona ingresa datos privados (como nombre y lugar de origen) a desconocidos, lo que facilita la suplantación de identidad. Malware en el archivo : si bien algunos sitios de terceros entregan el PDF con el CURP, inyectan en el archivo scripts maliciosos o pueden obligarte a aceptar notificaciones que se traducen en publicidad engañosa.

: si bien algunos sitios de terceros entregan el PDF con el CURP, inyectan en el archivo scripts maliciosos o pueden obligarte a aceptar notificaciones que se traducen en publicidad engañosa. Documentos no válidos: otro de los riesgos informáticos de descargar archivos de sitios que no son el oficial consiste en que muchos sitios de terceros ofrecen versiones desactualizadas del documento y que no cuentan con la cadena de seguridad digital, pudiendo ser rechazado en ventanillas oficiales.

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