CURP Biométrica en Puebla: este es el único módulo autorizado para realizar el trámite en 2026

La Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica en Puebla es un documento de identificación personal que incluye las huellas dactilares y el escaneo del iris. En Puebla, solo hay un único módulo autorizado para realizar el trámite.

Es importante conocer cuál es este lugar para poder realizar el CURP, ya que el registro de los datos biométricos se realiza únicamente de manera presencial, de modo que el personal del Registro Nacional de Población (Renapo) pueda hacer el escaneo correspondiente.

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Dónde realizar la CURP Biométrica en Puebla

Con el objetivo de modernizar los sistemas de identidad y reforzar la seguridad en los trámites, las autoridades de México implementan el CURP con datos biométricos. Esto se puede realizar desde 2025 y aún hay tiempo para hacerlo en 2026.

Pero es importante aclarar que solo se puede tramitar en las oficinas del Registro Civil de la capital de cada entidad. En Puebla, la única dependencia donde se puede realizar la CURP Biométrica es la Dirección del Registro Civil del Estado de Puebla, que se encuentra en la Avenida 11 Oriente 2003.

¿Cómo es el trámite de la CURP?

Para completar la CURP, las personas deben acudir a la oficina con la documentación requerida. Una vez allí, el personal realiza la captura de:

Huellas dactilares de las manos.

Una fotografía facial.

Firma digital.

Los interesados en realizarlo pueden solicitar una cita a través del portal oficial del registro civil local para ir en la fecha y hora más cómoda.

¿Qué documentos se necesitan para hacer el registro?

Para obtener tu CURP Biométrica debes asistir a la Dirección del Registro Civil del Estado de Puebla con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de nacimiento.

¿Para qué sirve la CURP Biométrica?

La CURP es un trámite obligatorio en todo el país. No obstante, el registro de datos biométricos es una decisión personal, conforme al Artículo 91 Bis del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este trámite busca combatir el robo de identidad y agilizar los trámites ante dependencias gubernamentales y entidades financieras, de acuerdo con las autoridades.