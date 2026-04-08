Tarjetón Digital del IMSS en 2026: personas que cumplan estos requisitos podrán solicitarlo para acceder a los beneficios

Con el objetivo de reducir filas, ahorrar tiempo y mejorar la atención, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementa herramientas digitales que permiten a sus derechohabientes acceder a servicios en línea. Una de ellas es el Tarjetón Digital, que un grupo de personas ya puede solicitar.

Este documento electrónico facilita el acceso a la información al poder consultarlo de manera rápida y segura.

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¿Quiénes pueden tramitar el Tarjetón Digital del IMSS en 2026?

El acceso al Tarjetón Digital del IMSS está dirigido exclusivamente a personas afiliadas al Instituto. En 2026, quienes pueden tramitarlo son:

Trabajadores activos.

Pensionados.

Jubilados.

Para completar el trámite, es necesario contar con ciertos datos personales básicos que garantizan un registro confiable:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Número de Seguridad Social o matrícula.

Estado de residencia.

Fecha de ingreso al instituto.

Correo electrónico vigente.

Paso a paso para tramitar el Tarjetón Digital del IMSS

El proceso para obtener este documento es sencillo y completamente en línea:

Ingresar al portal oficial Tarjetón Digital del IMSS Seleccionar la opción de registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña. Completar el formulario con los datos personales requeridos. Registrar un correo electrónico válido y crear una contraseña segura. Esperar el correo de confirmación, que puede tardar hasta 12 horas. Verificar la cuenta mediante el enlace recibido. Acceder nuevamente al sistema para consultar y descargar la información.

¿Cómo gestionar tu Número de Seguro Social del IMSS?|IMSS

¿Qué es y para qué sirve el Tarjetón Digital del IMSS?

El Tarjetón Digital del IMSS es un documento oficial en formato electrónico que permite a los derechohabientes consultar información de seguridad social en línea.

Entre sus principales usos se destacan:

Consultar y descargar comprobantes de pago mensuales.

Revisar el historial completo de pagos y descuentos.

Verificar pagos extraordinarios o compensaciones.

Actualizar datos personales como domicilio, teléfono y correo.

Gestionar préstamos o créditos vigentes.

Reimprimir talones de pago fácilmente.

Monitorear el estatus de trámites ante el instituto.

Al ser una herramienta digital, permite el acceso de una forma mucho más ágil que el tradicional talón de pago físico, es segura y ahorra tiempo de desplazamientos.