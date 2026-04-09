Días para tramitar la Credencial Universal de la Salud y recibir atención médica en el IMSS e ISSSTE

El Gobierno de México dio a conocer que a partir de este próximo lunes 13 de abril dará inicio el proceso de registro para el programa Credencial Universal de la Salud, el cual estará permitiendo atención médica en el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE a los adultos mayores de 85 años.

De acuerdo con el informe dado a conocer por la presidenta Claudia Shienbaum, el periodo para el registro se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de abril comenzando por la credencialización de personas de 85 años y más.

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¿Qué es la Credencial Universal de la Salud del IMSS e ISSSTE?

La Credencial Universal de la Salud estará funcionando como una identificación oficial con acceso a versión digital para los adultos mayores. Será a través de este documento que se podrán hacer los siguientes trámites:

Consulta de derechohabiencia

Visualización de las unidades de salud y hospitales disponibles

Gestión de citas (a partir de 2027)

Información para servicios específicos (a partir de 2027)

Historial médico y expediente digital (a partir de 2027)

Seguimiento de Salud Casa por Casa (a partir de 2027)

Teleconsulta (a partir de 2027)

Requisitos para obtener la Credencial Universal de la Salud

Para poder hacer el registro y obtener la Credencial Universal de la Salud, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial con fotografía vigente

CURP certificada

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses

Número telefónico

¿Qué información aparecerá en la credencial?

Vale la pena mencionar que esta Credencial Universal de Salud estará brindado datos como el nombre del derechohabiente, tipo de sangre, institución de derechohabiencia, clínica asignada y la CURP.

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