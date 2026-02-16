¿Vives en Monterrey? Así puedes tramitar tu CURP Biométrica gratis: Requisitos y sedes​

Si resides en Monterrey ya puedes tramitar gratis tu CURP Biométrica, el nuevo documento oficial que integrará tus datos personales y rasgos físicos en una sola credencial digital. El trámite es presencial, sin costo y busca fortalecer la validación de identidad en dependencias públicas y privadas a partir de febrero de 2026.

Sedes donde tramitar la CURP Biométrica en Monterrey

En la capital de Nuevo León ya operan módulos específicos para que las y los ciudadanos realicen su CURP Biométrica sin salir de la ciudad. Estos espacios cuentan con equipo especializado para la captura de huellas, fotografía e iris, y atienden en horarios de oficina para facilitar el acceso al trámite.

Módulos habilitados en Monterrey:

Módulo Pabellón Ciudadano – Registro Civil del Estado de Nuevo León: Calle Washington 2000 Oriente, Colonia Obrera, C.P. 64010. Horario de atención: lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas.​

Trámites CURP – Centro de Monterrey: Avenida Cuauhtémoc 143, Zona Centro, C.P. 64000; cuenta con una calificación de 4.5 estrellas en reseñas de usuarios.​

El módulo instalado en Pabellón Ciudadano se ubica muy cerca del Parque Fundidora, zona donde se concentran diversos servicios administrativos del estado. Por su parte, la sede de Avenida Cuauhtémoc resulta conveniente para quienes trabajan o viven en el centro histórico y buscan reducir tiempos de traslado al momento de iniciar el trámite.

Los papeles que tienes que presentar para obtener la CURP Biométrica en Monterrey y los módulos dónde se tramitan|Canva

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica gratis en Monterrey

​Para obtener la CURP Biométrica en Monterrey es obligatorio acudir personalmente al módulo, ya que el proceso incluye captura de datos biométricos y no puede hacerse en línea ni por teléfono. En el caso de niñas, niños y adolescentes, deben presentarse acompañados de su madre, padre o tutor, quien se identificará durante el proceso.

Documentos requeridos:

Acta de nacimiento original.​

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).​

Para menores de edad: identificación oficial del padre, madre o tutor que acuda al módulo.​

En el momento del registro se capturan huellas dactilares de ambas manos, una fotografía digital reciente y el escaneo completo del iris, que se integran a una base de datos nacional de identidad. Esta información permitirá validar de manera rápida y segura la identidad de la persona en trámites futuros ante instituciones públicas y privadas autorizadas, reduciendo el riesgo de suplantación o uso indebido de documentos