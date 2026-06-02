Sobran eventos deportivos, películas y series por ver, por ello, Walmart puso en remate la pantalla LG de 50 pulgadas UHD AI UA7510 4K SMART TV.

Se viven las últimas horas del Hot Sale 2026, por lo que te recomendamos que aproveches todas las ofertas en los diversos departamentos como línea blanca, celulares, cómputo, belleza, mascota, muebles y más.

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Pantalla LG de 50 pulgadas precio

El televisor tenía un costo regular de 10 mil 999 pesos, y ahora se vende por 6 mil 490 pesos. La oferta representa un ahorro de 4 mil 509 pesos, equivalente a cer del 41% de descuento. Consigue la oferta aquí.

Asimismo cuenta con política de devolución, que permite regresar el producto hasta 30 días después de haberlo recibido.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recientemente publicó un estudio de las mejores televisiones en el mercado, puedes basarte en su análisis para conocer la que más te convenga. Además de la pantalla LG de 50 pulgadas, Walmart tiene descuentos en variedad de estos dispositivos.

Pantalla LG de 50 pulgadas características

La LG 50UA7510 destaca por integrar tecnología UHD 4K, que ofrece imágenes con mayor nivel de detalle y colores más definidos. Además, cuenta con funciones inteligentes que permiten acceder a plataformas de streaming, aplicaciones y contenido en línea desde una sola interfaz.

Procesador α7 AI 4K Gen8

Optimizador de Juegos

α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

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