Es oficial: Jalisco exige la CURP y todos estos requisitos para tramitar la licencia de conducir 2026

Las personas que deban tramitar o renovar su licencia de conducir en Jalisco en 2026 deben tener en cuenta una serie de requisitos antes de asistir a las oficinas de atención. Además del CURP, esto es lo que deben presentar para obtener la licencia.

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Requisitos para obtener la licencia de automovilista, chofer y motociclista en Jalisco

Según informó la Secretaría de Transporte de Jalisco, los automovilistas, choferes y motociclistas que quieran tramitar su nueva licencia deben presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, matrícula consular/carta de naturalización).

Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la INE, no mayor a 90 días (CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta).

CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga (impresión actualizada año 2026).

impreso o acta de nacimiento que lo contenga (impresión actualizada año 2026). Proporcionar tipo de sangre.

Presentar la constancia del curso vial (aplica solo para la categoría de motociclista, permiso de menor de edad, transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías).

Todos los documentos se deben presentar en original y copia y aprobar los exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo.

Adicionalmente, los mayores de 75 años deberán llevar un certificado de salud expedido por alguna dependencia de salud oficial que demuestre la aptitud física y mental para conducir un vehículo automotor.

⚠️#Aviso



🪪Este sábado 14 de marzo, a partir de las 12:00 horas, se abre la agenda para las citas de licencias de conducir de lo que resta del mes.



👉Ingresa en: https://t.co/lXmK4GbTxV pic.twitter.com/oDnCHiK6iZ — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 11, 2026

Costos de la licencia de conducir 2026 en Jalisco

Los costos de licencia de conducir nueva estipulados por la Secretaría de Transporte de Jalisco son los siguientes:

Automovilista $913

Chofer $1,030

Motociclista $600

Transporte público y privado en todas sus categorías $1,251

Permiso para menor (vigencia 6 meses) $557

Permiso para menor (vigencia 1 año) $1,143

#Infórmate 🚗



Consulta los precios oficiales de las licencias de conducir 2026 y realiza tu trámite.



📋 Revisa requisitos en: https://t.co/db0bAjaEkv pic.twitter.com/tztiAxlQye — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 3, 2026

Costos de refrendo de licencia de conducir 2026

Automovilista $766

Chofer $913

Motociclista $500

Transporte público y privado en todas sus categorías $1,143

La Setran añade que quienes hayan extraviado su licencia vencida deberán tramitar una certificación que tiene un costo de $60. Mientras que la certificación de conductor de transporte público será de $82.

¿Cómo agilizar el trámite de renovación de la licencia de conducir 2026 en Jalisco?

La Setran sugiere que quienes estén por gestionar la licencia de conducir 2026 agenden previamente una cita para agilizar el trámite y poder acudir a cualquier módulo, ya que algunos entregan un número limitado de fichas de atención a quienes no cuentan con cita.

Además, es posible agilizar el trámite pagando de manera anticipada en el sitio gobjal.mx/PagoLicencia para abonar en línea o generar un formato personalizado.

También se puede pagar en las recaudadoras de la Secretaría de Hacienda Pública. Asimismo, el organismo aclara que “si el pago se realiza en bancos, este se reflejará 72 horas después”. Luego es necesario presentar el comprobante de pago original y copia.

Para mayores informes o dudas, la Secretaría de Transporte dispone el teléfono 33 3819 2400, extensiones 12419, 12425 y 12426, y sus redes sociales.