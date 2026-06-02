Sam’s Club remata la pantalla Samsung Crystal UHD U8000F de 85 pulgadas con Vision AI y descuento exclusivo de socios

Sam’s Club sumó al cierre del Hot Sale una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va del año para pantallas de formato monumental dentro de la línea de entrada Samsung. La Smart TV Samsung Crystal UHD U8000F de 85 pulgadas —modelo 2025 con Vision AI— pasó de $25,573.96 a $15,342.95 pesos, lo que representa un ahorro directo de $10,231.01 pesos y equivale al 40% de descuento sobre el precio de catálogo.

Sam’s Club habilita el financiamiento a 24 meses sin intereses con pagos fijos de $639.29 pesos mediante tarjetas de crédito participantes, una mensualidad inferior al promedio combinado de varios servicios de streaming. El descuento aplica únicamente para socios con membresía vigente (Mas o Mas+); las opciones de pago se complementan con débito, efectivo en sucursal y la app Cashi del grupo Walmart.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Qué ofrece el Crystal UHD U8000F dentro del catálogo Samsung 2025

El Samsung Crystal UHD U8000F es uno de los modelos de la familia Crystal UHD 2025 de Samsung y se posiciona como la propuesta de entrada al catálogo 4K de la marca para ese año, justo por debajo de las líneas QLED, Neo QLED y OLED. La diferencia técnica frente a los modelos QLED —como el Q7F de 85″ también disponible en el mismo retailer— se concentra en tres áreas: tecnología de panel, procesador y suite de IA.

Pantalla Samsung 85 pulgadas UHD Smart TV Crystal en Sam´s Club Ahorro directo de $10,231.01 y con hasta 24 meses sin intereses. (Sam´s Club)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México:

Pantalla: Crystal UHD 4K de 85 pulgadas con tecnología PurColor para reproducción cromática ampliada.

Crystal UHD 4K de 85 pulgadas con tecnología PurColor para reproducción cromática ampliada. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: Crystal Processor 4K con escalado por inteligencia artificial para contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K.

Crystal Processor 4K con escalado por inteligencia artificial para contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K. HDR: soporte HDR10+ para mayor profundidad de color y contraste.

soporte HDR10+ para mayor profundidad de color y contraste. Tecnologías visuales: Mega Contrast, UHD Dimming y Contrast Enhancer para optimización de imagen.

Mega Contrast, UHD Dimming y Contrast Enhancer para optimización de imagen. Suite de IA: Vision AI con AI Upscaling, AI Energy Mode (que detecta automáticamente los niveles de luz ambiental y analiza los hábitos de uso para ajustar el brillo, reduciendo el consumo energético) y Click to Search.

Vision AI con AI Upscaling, (que detecta automáticamente los niveles de luz ambiental y analiza los hábitos de uso para ajustar el brillo, reduciendo el consumo energético) y Click to Search. Tasa de refresco: Motion Xcelerator para deportes y contenido en movimiento.

Motion Xcelerator para deportes y contenido en movimiento. Audio: Adaptive Sound con inteligencia escénica de audio , que ajusta y optimiza el sonido en tiempo real según el análisis de cada escena, además de Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

, que ajusta y optimiza el sonido en tiempo real según el análisis de cada escena, además de Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus, Daily+ y Gaming Hub para streaming de videojuegos en la nube sin necesidad de consola.

Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus, Daily+ y Gaming Hub para streaming de videojuegos en la nube sin necesidad de consola. Diseño: MetalStream Design con marco delgado y acabado metálico premium.

MetalStream Design con marco delgado y acabado metálico premium. Seguridad: Samsung Knox Security con actualizaciones de seguridad garantizadas.

Samsung Knox Security con actualizaciones de seguridad garantizadas. Conectividad: WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay. Gaming: Auto Low Latency Mode (ALLM) y Game Bar para ajuste rápido de parámetros en consolas de nueva generación.

El argumento clave: tamaño monumental Samsung accesible

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está solo en el porcentaje de descuento, sino en la caída del precio por pulgada. A $15,342.95 pesos en 85 pulgadas, el precio por pulgada queda en aproximadamente $180 pesos, una cifra inusual para una Samsung en formato monumental —la línea QLED Q7F 85″ del mismo retailer ronda los $264 pesos por pulgada, y las líneas Neo QLED y OLED superan los $360 pesos por pulgada en este tamaño—.

El producto se vende y envía directamente por Sam’s Club con cobertura nacional. El descuento de socios aplica únicamente con membresía vigente (Mas o Mas+), que puede tramitarse en el momento de la compra en sucursal o en línea desde sams.com.mx. La cadena ofrece servicio de instalación a domicilio como servicio adicional y, por las dimensiones del empaque (más de 1.90 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega o coordinar el armado en el lugar.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Sam’s Club también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.