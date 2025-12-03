Welcome to Derry: Las teorías de cómo se conecta la serie de It con El Resplandor y Cadena Perpetua

It: Welcome to Derry está siendo un éxito absoluto para la plataforma de HBO Max en México y a nivel internacional, pues más allá de que se están dando nuevos vistazos sobre el inicio del payaso Pennywise, también se ha revelado la conexión que tiene la serie con otras obras de Stephen King.

Y es que desde hace un par de capítulos se dio a conocer que esta serie, principalmente enfocada a cómo llegó la entidad de “It” a nuestro planeta, tiene conexión directa con las películas y obras conocidas como El Resplandor y Cadena Perpetua.

¿Cómo se conecta Welcome to Derry con El Resplandor?

Desde el inicio de esta primera temporada de It: Welcome to Derry se presentó al soldado Dick Hallorann, el cual tiene participación activa en la película de El Resplandor como el chef del Hotel Overlook y uno de los primeros en revelar la habilidad del “resplandor” a Danny Torrance.

El papel de este personaje en la película antes mencionada es uno de los más importantes, pues funge como protector y mentor de Danny compartiendo los poderes psíquicos que ya ha mostrado a lo largo de la serie de It en HBO Max.

Referencias a obras de Stephen King en la serie de It

Otra de las referencias a las que hace mención la serie It: Welcome to Derry es a la película Cadena Perpetua basada en la novela de Stephen King. Y es que dentro de uno de los capítulos se pudo ver un autobús de la prisión Shawshank, escenario principal del filme antes mencionado.

Otra de las referencias que se hace en la serie de HBO Max, es el hospital psiquiátrico Juniper Hill, el cual es mencionado en otras series y películas relacionadas con el universo de Stephen King.

¿Cuántos capítulos le faltan a la serie Welcome to Derry?

Vale la pena mencionar que le restan un total de dos capítulos a la serie de It: Welcome to Derry, los cuales saldrán a través de la plataforma de HBO Max el domingo 7 y 14 de diciembre de este mismo 2025.

