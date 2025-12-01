Welcome to Derry: Lo que pasará en el Black Spot y cómo se conecta con Pennywise

Cada semana los episodios de Welcome to Derry permiten conocer más a detalle los personajes de Stephen King en el libro de It; para el episodio 6 una de las grandes incógnitas fue resuelta y es la verdadera identidad de Ingrid Kersh, la trabajadora del psiquiátrico Juniper Hill.

En la serie Lilly Bainbridge había demostrado tener una gran confianza hacia Ingrid para hablar acerca de Pennywise y cómo hasta el momento los había atormentado. Hasta ahora la mujer no tenía dudas sobre la existencia de la creatura, por el contrario todo el tiempo mostró interés y este capítulo, al fin salieron a relucir sus verdaderos deseos.

¿Quién es Periwinkle en la serie Welcome To Derry?

Y es que en una visita a su casa Lilly descubre que Ingrid guarda fotos de su padre Robert "Bob" Gray, quien es el verdadero Pennywise el payaso bailarín, y de inmediato le revela que hace muchos años ella trabajaba con su padre en un circo y se hacia llamar Periwinkle. Ahora después de muchos años desea mirar de nuevo a su papá, lo que despierta su interés por saber de las apariciones del clown.

En el episodio 6 de Welcome to Derry , Ingrid cuenta que Bob Gray murió en circunstancias extrañas y revela que hasta ahora ella ha seguido a los niños vestida como Periwinkle, con el propósito de encontrarse con el payaso y que una vez que la vea disfrazada pueda reconocerla.

A pesar de que Ingrid ya tuvo un encuentro con el payaso y que a pesar haberlo visto devorar una niña, todavía tiene la esperanza de encontrarlo. Lo que demuestra un personaje roto y atormentado por Pennywise a través de la muerte.

¿Qué es el Black Spot en la serie Welcome to Derry?

Hacia el final el capítulo aparece una de las escenas más crueles del libro de It ya que se acerca el gran incendio del Black Spot, un club nocturno en Derry, Maine, cuya clientela son principalmente soldados afroamericanos de una base militar cercana.

En la novela, el lugar es incendiado por un grupo de supremacistas blancos que es conocido como la Legión de la Decencia Blanca de Maine en 1930, lo que acaba con la vida de muchas personas. Esto ocurre supuestamente porque los habitantes de Derry están bajo la influencia de It.

