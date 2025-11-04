¡Increíbles! Así son los tenis Nike - Costco que se están volviendo virales, precio y cómo conseguirlos

Las colaboraciones entre grandes marcas sigue siendo tendencia y recientemente se hicieron virales en redes sociales los tenis Kirkland de Costco por Nike SB Dunk Low, aquí te compartimos todos los detalles por si estás interesado en comprar uno.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Así lucen los tenis Nike en colaboración con Costco

Fue mediante la cuenta de Sneakernews que se dio a conocer la imagen de los tenis cuyo modelo está inspirado en las sudaderas Kirkland Essential.

Son de tela gris y forro apilado y en el talón tienen un icónico logotipo de Kirkland Signature. Además hay accesorios exclusivos como un etiqueta colgante en forma de tarjeta Executive de Nike Costco , plantillas personalizadas, cinco juegos de cordones y un empaque especial con papel azul y rojo que hace referencia a la tienda.

コストコ自社ブランド「Kirkland Signature」× NIKE SB DUNK LOW PRO QS "Grey Fog" (カークランド シグネチャー ナイキ ダンク ロー プロ) [IF0673-001]



>> https://t.co/6AMgLtofrx pic.twitter.com/zCi3WbFxZR — Fullress (@fullress) September 22, 2025

Fecha de lanzamiento y precio de los tenis Nike en colaboración con Costco

Según los rumores, las Kirkland Dunk Low se lanzarían en la temporada navideña 2025, una fecha estratégica. Además, es importante mencionar que las ediciones limitadas de Nike SB se agotan en minutos y las reventas pueden ser hasta 10 veces superiores a su precio oficial.

Hasta el momento se desconoce cuál sería el precio de estos Nike y tampoco se sabe si se venderán en el Costco y en las tiendas oficiales de la marca deportiva o solo serán en línea.

De acuerdo con una encuesta de NielsenIQ, el 63% de los consumidores de 18 a 34 años se sienten atraídos por productos de edición limitada o coleccionables . Para muchas personas tener este tipo de tenis coleccionables no solo es una cuestión de moda, pues los Kirkland Dunks son vistos con humor, ironía y hasta un poco de nostalgia, y tu, ¿los comprarías?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.