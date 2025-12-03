Expertos revelan cuándo si ponerle un suéter a tu perro

Falta muy poco para que comience el invierno y muchas personas acostumbran ponerle suéteres a sus mascotas, especialmete a los perros pero ¿realmente es necesario?, expertos revelan cuándo si y cuándo no abrigarlos.

¿Se les debe poner suéter a los perros?

Es muy importante que tomes en cuenta varias cosas antes de ponerle un suéter a tu perro, según los veterinarios lo más recomendable es que tu mascota no esté mucho tiempo afuera cuando hace frío.

Además, no todas las razas de perros necesitan estar abrigados, solo se recomienda a los cachorros y los perros que ya tienen muchos años deben tener especial cuidado pues son menos resistentes a los cambios bruscos pues sufren de artrosis, sus músculos son más débiles y sus sistema inmune ya no es tan eficiente.

Los perros que si pueden usar suéter son los de razas pequeñas y de pelo corto como:



Chihuahuas

Pinscher

Yorkie

Pug

Bulldog francés

Bóxer

Galgo

Xoloitzcuintle

Razas tipo terrier muy finas

Por otro lado, los perros que no deben usar suéter son los husky, malamute, samoyedo, pastor alemán de doble capa, akita y san Bernardo debido a que su pelaje funciona como un aislante natural y están cómodos sin ningún tipo de ropa.

Recomendaciones para elegir un suéter para mascota

Elige bien la talla para que tu perro

Revisa que el material sea adecuado, opta por telas térmicas, polar o lana suave

El suéter debe tener costuras suaves y debe ser fácil de poner y quitar y cubrir el pecho y el lomo principalmente

Recuerda que lo más importante es que tu perro se sienta cómodo y que evites que sufra cambios de temperatura radicales, además, en esta época hay algunos animales que buscan el calor, así que también puedes optar por poner una cobija en su camita que los ayude a mantener el calor.

