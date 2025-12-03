Expertos revelan cuándo si ponerle un suéter a tu perro
Ya casi comienza la temporada invernal en México y si tienes mascotas, te decimos cuándo es recomendable ponerles suéter para que no tengan frío.
Falta muy poco para que comience el invierno y muchas personas acostumbran ponerle suéteres a sus mascotas, especialmete a los perros pero ¿realmente es necesario?, expertos revelan cuándo si y cuándo no abrigarlos.
¿Se les debe poner suéter a los perros?
Es muy importante que tomes en cuenta varias cosas antes de ponerle un suéter a tu perro, según los veterinarios lo más recomendable es que tu mascota no esté mucho tiempo afuera cuando hace frío.
Además, no todas las razas de perros necesitan estar abrigados, solo se recomienda a los cachorros y los perros que ya tienen muchos años deben tener especial cuidado pues son menos resistentes a los cambios bruscos pues sufren de artrosis, sus músculos son más débiles y sus sistema inmune ya no es tan eficiente.
Los perros que si pueden usar suéter son los de razas pequeñas y de pelo corto como:
- Chihuahuas
- Pinscher
- Yorkie
- Pug
- Bulldog francés
- Bóxer
- Galgo
- Xoloitzcuintle
- Razas tipo terrier muy finas
Por otro lado, los perros que no deben usar suéter son los husky, malamute, samoyedo, pastor alemán de doble capa, akita y san Bernardo debido a que su pelaje funciona como un aislante natural y están cómodos sin ningún tipo de ropa.
Recomendaciones para elegir un suéter para mascota
- Elige bien la talla para que tu perro pueda caminar, correr y hacer sus necesidades
- Revisa que el material sea adecuado, opta por telas térmicas, polar o lana suave
- El suéter debe tener costuras suaves y debe ser fácil de poner y quitar y cubrir el pecho y el lomo principalmente
Recuerda que lo más importante es que tu perro se sienta cómodo y que evites que sufra cambios de temperatura radicales, además, en esta época hay algunos animales que buscan el calor, así que también puedes optar por poner una cobija en su camita que los ayude a mantener el calor.
