¡No es virus! Descubre la verdad de la carpeta oculta “Thumbnails” que te roba hasta 10 GB de memoria

La carpeta Thumbnails aparece en la mayoría de teléfonos Android y suele despertar dudas entre los usuarios porque almacena archivos que parecen duplicados. Esta carpeta guarda versiones pequeñas de tus fotos para que la galería cargue rápido. Se crea de forma automática en cuanto el sistema detecta imágenes en el dispositivo.

La carpeta suele ubicarse en DCIM o en los archivos internos del celular. Ocupa espacio variable según la cantidad de fotos almacenadas, lo cual genera inquietudes sobre su utilidad. Los expertos explican que su presencia evita retrasos cada vez que abres la galería.

¿Para qué sirve realmente Thumbnails?

La función principal de Thumbnails consiste en generar vistas previas que el sistema muestra al navegar en la galería. Esa operación permite abrir carpetas de imágenes sin demoras. La carpeta se vuelve más grande cuando el teléfono guarda muchas fotos o videos.

Su importancia radica en la optimización del rendimiento. Los analistas señalan que sin esta carpeta el celular tardaría más en mostrar imágenes, lo que afectaría la experiencia diaria.

¿Por qué ocupa tanto espacio en algunos teléfonos?

El volumen de Thumbnails depende del tamaño de la galería. Cada miniatura utiliza un archivo propio, por lo que miles de fotos generan miles de vistas reducidas. Esto explica por qué algunos usuarios detectan varios cientos de megabytes.

El crecimiento impacta a los equipos con poca capacidad, ya que reduce el almacenamiento disponible. Los especialistas recomiendan revisar la carpeta solo si el sistema avisa saturación, pues forma parte del funcionamiento normal.

¿Es seguro borrar la carpeta Thumbnails?

Eliminar Thumbnails no daña el celular ni borra fotos originales. Sin embargo, el sistema vuelve a generarla al abrir la galería. Cada imagen se convierte nuevamente en una miniatura, lo que puede consumir tiempo y batería.

Por esa razón, los técnicos sugieren borrarla solo cuando se necesita espacio temporal. La carpeta reaparecerá con el uso habitual y no afecta la estabilidad del dispositivo.

¿Cómo gestionar esta carpeta sin afectar el rendimiento?

Es posible controlar su tamaño mediante copias en la nube o limpieza periódica. Reducir la cantidad de fotos almacenadas también disminuye la generación de miniaturas. Herramientas del sistema ayudan a identificar archivos pesados.

A futuro se espera que Android optimice este proceso para evitar acumulaciones excesivas. Las mejoras se enfocan en reducir el espacio ocupado sin comprometer la velocidad de la galería.

