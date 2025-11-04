Llega una nueva era de mensajería portátil, así puedes usar WhatsApp en Apple Watch

Este 04 de noviembre de 2025 marcó un antes y un después en la historia de la mensajería instantánea. WhatsApp lanzó oficialmente su esperada aplicación para Apple Watch, permitiendo a los usuarios responder mensajes, escuchar notas de voz y visualizar fotos directamente desde la muñeca. Este avance convierte al reloj de Apple en un aliado esencial para quienes buscan comunicación sin interrupciones.

La llegada de WhatsApp para Apple Watch responde a años de solicitudes de los usuarios y llena un vacío en el ecosistema de Apple, donde las notificaciones antes eran limitadas o dependían de soluciones de terceros. Meta, empresa matriz de WhatsApp, promete una experiencia fluida, segura y optimizada para watchOS, especialmente en modelos recientes como el Series 9 o el Ultra 2.

Funciones que cambian el juego

La nueva aplicación permite leer mensajes completos, enviar respuestas rápidas o con emojis, escuchar y grabar notas de voz, además de visualizar fotos y stickers. Todo sin sacar el iPhone del bolsillo. Incluso se pueden rechazar llamadas entrantes o marcar notificaciones como leídas con un solo toque, llevando la productividad a otro nivel.

Esta integración convierte al Apple Watch en un centro de mensajería independiente, ideal para quienes corren, trabajan o viajan y no desean depender del teléfono constantemente.

¿Cómo instalar WhatsApp en el Apple Watch?

El proceso de instalación es sencillo: solo se necesita un Apple Watch Series 4 o superior con watchOS 10 y un iPhone con iOS 17 o posterior. Al actualizar WhatsApp a la versión 2.23.25.80, la app se instalará automáticamente en el reloj.

Si no aparece, basta con activar la opción “Duplicar avisos del iPhone” en la app Watch del iPhone. En menos de cinco minutos, estarás listo para responder mensajes con dictado, dibujos o respuestas sugeridas.

Usuarios preocupados por la privacidad

La aplicación mantiene el cifrado de extremo a extremo característico de WhatsApp, garantizando que nadie —ni siquiera Meta— pueda leer tus conversaciones. Esta protección se extiende a las llamadas y mensajes enviados desde el reloj, asegurando una experiencia privada y segura en cualquier momento.

Además, se recomienda activar la verificación en dos pasos desde la app del iPhone para reforzar la seguridad, especialmente si usas el Apple Watch en entornos públicos.

WhatsApp revela el futuro de la app en los wearables

Meta confirmó que continuará expandiendo la app con funciones adicionales, como:



Soporte para grupos

Historial de chats más amplio

La visión es clara, transformar al Apple Watch en un centro de comunicación completo que rivalice con el smartphone. Esta evolución marca un paso más hacia un futuro donde los wearables no solo complementan, sino reemplazan tareas cotidianas del teléfono. Para los fanáticos de la tecnología, el pulso de la innovación late ahora directamente en la muñeca.

