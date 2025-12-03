El regalo de Navidad que buscabas; súper oferta del Google Pixel 9a en Liverpool

Antes de Navidad, el Google Pixel 9 tiene una súper oferta en Liverpool , pues tiene un precio que va desde nueve mil 599 a 11 mil 999 pesos en México —dependiendo la capacidad del teléfono—, gracias a promociones de pago único con 20% de descuento y meses sin intereses en con la tarjeta de la tienda.

El descuento en el precio llega justo en plena temporada de compras decembrinas, lo que ha hecho que este modelo empiece a colocarse como una de las opciones más buscadas para regalar durante Navidad .

Características del Google Pixel 9a

Con el incremento en compras tecnológicas rumbo al 24 de diciembre, el Pixel 9a destaca entre los productos más recomendados para usuarios que desean obsequiar un teléfono con buen rendimiento sin llegar a precios de gama alta.

Su apuesta por software, cámara y batería lo coloca dentro de los equipos que pueden durar varios años, una característica clave para quienes buscan un regalo útil y duradero.

Pantalla pOLED y diseño pensado para uso diario

El Pixel 9a incorpora una pantalla pOLED de 6.3 pulgadas con resolución FullHD+ y refresco de 120 Hz. Su brillo máximo de 2,700 nits permite una buena visibilidad incluso en exteriores, un punto relevante para usuarios en México que suelen utilizar el equipo bajo luz directa.

El diseño se mantiene sobrio y resistente, lo que lo vuelve adecuado para personas de distintas edades, desde estudiantes hasta adultos que requieren un teléfono confiable para trabajo y comunicación diaria.

Google Pixel 9a cuenta con rendimiento con el chip Tensor G4 y actualizaciones por siete años

El dispositivo integra el procesador Google Tensor G4 , acompañado de 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. En el uso cotidiano ofrece fluidez en videollamadas, redes sociales, navegación y tareas laborales.

Una de sus características más destacadas —y que aumenta su valor como regalo— es su periodo de soporte: llega con Android 15 y recibe siete años de actualizaciones, algo poco común en su rango de precio y que garantiza seguridad y vigencia a largo plazo.

Cámaras y batería, puntos clave para compradores navideños

El sistema de cámaras está formado por un sensor principal de 48 MP con estabilización óptica y un ultra gran angular de 13 MP, además de una cámara frontal de 13 MP. La batería de 5,100 mAh, con carga rápida e inalámbrica, supera el día completo de uso.

El regalo perfecto para Navidad

La combinación de precio, características y largo soporte convierte al Google Pixel 9a en una alternativa sólida dentro del mercado navideño.

Para quienes buscan un regalo funcional que no se vuelva obsoleto rápidamente, este modelo se ha posicionado como una de las mejores opciones disponibles en la gama media durante esta temporada.

