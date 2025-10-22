Infancia destruída; la teoría que asegura que It y Mary Poppins son la misma entidad demoníaca

En el marco del estreno de la serie It: Welcome to Derry de la plataforma HBO Max, han comenzado a surgir diversas teorías sobre el Payaso Pennywise y su relación con un icónico personaje del cine internacional como Mary Poppins, se ha destapado que estos dos personajes podrían ser la misma entidad “demoníaca” pero con diferentes caras.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se comenzó a hacer la comparativa entre “el Payaso Eso” y la “nana mágica”, pues ambos personajes desarrollan su historia conviviendo con niños cada ciertos años, además de que utilizan su magia para cumplir sus cometidos, ya sean buenos o malos.

¿Qué dice la teoría que asegura que It y Mary Poppins son la misma entidad?

Una de las teorías antes mencionadas sobre la relación entre It y Mary Poppins fue dada a conocer a través de la cuenta @CthulhuTV en YouTube, pues el creador de contenido mencionó que ambos personajes son dos fuerzas cósmicas que se encargan de generar un balance en la Tierra. “Son dos caras de la misma moneda”, señala.

Se señaló que el Payaso Pennywise es una fuerza cósmica que proviene de un lugar llamado “El Macrocosmos” y utiliza los fuegos “fatuos” a su favor. Por su parte, Mary Poppins es una niñera mágica que se encarga de ayudar a los niños utilizando sus habilidades poderosas que la hacen ver incluso como una entidad “celestial”.

A grandes rasgos, la teoría señala que tanto Pennywise como Poppins son entidades cósmicas que vienen del macrocosmos y son una versión de “dos caras de la misma moneda”, pues mientras uno se alimenta del miedo de los niños, el otro lo hace de las alegrías y felicidad de los mismos.

Similitudes de It y Mary Poppins

Más allá de que se señala que tanto It cómo la niñera mágica son entidades cósmicas que provienen del mismo lugar, ambos personajes comparten similitudes importantes como las siguientes:

It aparece cada 27 años y Mary Poppins cada que un niño la necesita de verdad

Ambos cuentan con la capacidad de manipular la realidad con magia

Inmortalidad

Ambos pueden cambiar de apariencia a su conveniencia

Los niños que conviven tanto con Poppins como con el Payaso, no podrán recordarlos cuando entren a su etapa adulta

¿It y Mary Poppins están en el mismo universo cinematográfico?

Vale la pena mencionar que a pesar de la teoría antes mencionada, Mary Poppins no está dentro del universo creado por Stephen King, creador del personaje del payaso antes mencionado.

¿Cuándo se estrena It: Welcome to Derry?

El estreno de la serie It: Welcome to Derry será este próximo domingo 26 de octubre dentro de la plataforma de HBO Max.

La historia de la serie se centrará principalmente en los orígenes de Pennywise y cómo el mal se va apoderando del pueblo de Derry.

