¡Súper combo! Elektra remata PS5 con Astro Bot; precio y qué incluye

Comprar un videojuego no es barato, sin embargo, a veces las tiendas departamentales ponen ofertas imperdibles y en Elektra el Play Station 5 con Astro Bot está a un súper precio, aquí te compartimos las características y todos los detalles.

Precio de la Play Station 5 en Elektra

En Elektra la consola Play Station 5 tiene un precio de 10 mil 839 pesos; pero ahora cuenta con una oferta y queda en 8 mil 669 pesos si la compras de contado. También la puedes adquirir a 147 pesos por 102 semanas.

La PS5 contiene una consola, instructivo y póliza de garantía con el proveedor o directamente con el fabricante.

Incluye el juego Astro Bot, donde la Nave nodriza se dañó dejando a Astro y toda la tripulación robótica dispersos en las galaxias.

Características de la PS5

La consola Play Station 5 puede almacenar juegos de la PS4 y 5 en unidades USB que admitan SuperSpeed lo que te permite ahorrar espacio en la SSD interna de velocidad ultraalta y ahorrar tiempo en reinstalar juegos.

Cuenta con una expansión de almacenamiento SSD M.2 de PS5 que te permite jugar juegos y aplicaciones desde la expansión de SSD.

Puedes disfrutar de un sonido virtual envolvente con compatibilidad de audio 3D para tu tele y puedes acceder a Tempest 3D AudioTech y te permite potenciar el desempeño visual de los juegos compatibles si activas la frecuencia de actualización variable en tu consola.

Tienes un juego fluido con menos latencia con el modo de baja latencia automática. Tu consola PS5 envía una señal a tu TV cuando estás jugando para que tu experiencia sea mejor. Cuenta salida de 1440p en monitores de PC y TV compatibles.

Hay un centro de cada juego que recopila todo lo relacionado con el. Cuenta con un centro de control para acceder rápidamente a las características del sistema de uso frecuente, al contenido del juego y las actividades.

