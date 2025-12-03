Mujer cae desde varios metros de altura al escalar el muro fronterizo con EUA

Un video viral que circula en redes sociales captó el lamentable momento en el que una mujer, originaria de Oaxaca, cae desde lo alto del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Por desgracia, en los últimos años, han aumentado este tipo de accidentes mortales.

La mujer intentaba deslizarse por un tramo del muro, en la ciudad de Tijuana, Baja California, que tiene una altura de 9 metros. Te contamos los detalles.

3 oaxacas cruzaron el muro en Tijuana, una azotó del lado Estadounidense.



Karla Sofía Núñez, originaria de Agua Dulce Jicayán, murió y las otras 2 fueron detenidas por la patrulla fronteriza. El Gobierno de Oaxaca repatriará el cuerpo y dará ayuda legal a las otras. #PandaNews pic.twitter.com/p0mJcLwF2a — Panda del Amor (@PandadelAmor20) December 1, 2025

Captan a dos mujeres que caen del muro fronterizo EUA-México

El accidente mortal ocurrió el pasado viernes 28 de noviembre, cuando un grupo de mujeres intentaban deslizarse por el muro fronterizo para pasar de manera ilegal a EUA.

Un trailero que circulaba por la zona de Otay Mesa presenció la escena y logró captar la caída en video. En las imágenes se puede ver a dos mujeres sentadas en la parte más alta del muro, a una altura aproximada de nueve metros. Al intentar bajar de lado estadunidense, una de ellas resbala y cae. La mujer se estrelló en el piso y quedó inmóvil. Mientras que otra que sí logró bajar, corre entre los autos.

Enseguida, una tercera mujer intentó bajar del lado de San Diego, California, y terminó por resbalar y caer sobre sus piernas. De acuerdo con el testimonio del trailero en el video, la mujer podría haberse quebrado las extremidades.

Aumentan lesiones, fracturas y muertes de migrantes en el muro fronterizo

De acuerdo con el gobierno de Oaxaca, la mujer fallecida es originaria de la comunidad de Aguadulce, perteneciente al municipio de San Pedro Jicayán. Por este motivo, iniciaron los trámites para llevar a cabo el traslado del cuerpo desde Tijuana hasta Aguadulce.

Donald Trump aseguró que construiría un muro fronterizo infranqueable con vallas de hasta 9 metros de altura; sin embargo, hoy en día, los migrantes son llevados con escaleras más altas, que ponen en mayor riesgo sus vidas.

En entrevista para la BBC, la doctora Amy Liepert, de la Universidad de California en San Diego (UCSD) reveló que se registraron 375 lesionados y 16 muertes de 2019 a 2021, la mayoría víctimas de caídas en la valla.

Según la especialista, las lesiones más comunes entre los migrantes que caen del muro fronterizo s on las fracturas en las extremidades, principalmente en las piernas. Por lo general, se trata de fracturas bastante graves, no de una simple rotura en una parte del hueso.

Esta situación recuerda el gran peligro al que se exponen los migrantes al intentar cruzar el muro fronterizo. Definitivamente, un tema de derechos humanos que debería de ser uno de los temas prioritarios tanto de México como de EUA.

