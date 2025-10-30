“It: Bienvenidos a Derry” revela su calendario de estrenos y promete revivir el terror del universo Stephen King

El terror regresa a Derry. Desde el pasado 26 de octubre de 2025, HBO Max lanzó el primer episodio de “It: Bienvenidos a Derry”, la serie precuela inspirada en la novela de Stephen King y dirigida por Andy y Barbara Muschietti. La producción, compuesta por siete capítulos, revela los orígenes del mal que acecha a este pueblo ficticio de Maine y promete una experiencia escalofriante justo a tiempo para Halloween.

La serie explora los inicios de Pennywise, el payaso que se alimenta del miedo, en un relato ambientado en 1962. Su trama entrelaza amistad, trauma y el terror sobrenatural que convirtió a “It” en un fenómeno global. Los Muschietti, junto al guionista Jason Fuchs, aseguran que cada episodio desentrañará nuevas capas del horror que marcó a generaciones de lectores y espectadores.

HBO Max Esta precuela de las exitosas películas “It” (2017) y “It: Capítulo dos” (2019) nos sumerge en los rincones más oscuros del pueblo ficticio de Derry, Maine, donde el terror no duerme: acecha.

Fechas de estreno de IT: Bienvenidos a Derry

HBO Max confirmó que los siete episodios se estrenarán semanalmente los domingos, con el siguiente calendario:



Episodio 1: Estrenado el 26 de octubre de 2025

Episodio 2: 2 de noviembre de 2025

Episodio 3: 9 de noviembre de 2025

Episodio 4: 16 de noviembre de 2025

Episodio 5: 23 de noviembre de 2025

Episodio 6: 30 de noviembre de 2025

Episodio final: 7 de diciembre de 2025

Cada entrega promete adentrar más al espectador en la maldición que convierte a Derry en un ciclo interminable de desapariciones, conectando con los sucesos vistos en las películas de 2017 y 2019.

Origen del payaso y desafíos que enfrentan los niños

A diferencia de las cintas anteriores, “It: Bienvenidos a Derry” se centra en los primeros brotes de terror en la ciudad, cuando un grupo de niños descubre que las pesadillas tienen rostro.

Queríamos mostrar el nacimiento de Pennywise desde una perspectiva humana, -explicó Andy Muschietti en entrevista con Variety.

La historia profundiza en la mitología del universo King, incluyendo menciones a Maturin, la tortuga cósmica que simboliza la oposición al mal. Este enfoque convierte la serie en una pieza esencial para quienes buscan entender los ciclos de miedo que se repiten cada 27 años.

El elenco que revive los temores de Derry

El reparto combina rostros nuevos y conocidos. Destacan:



Taylour Paige

Jovan Adepo

Chris Chalk

James Remar

Stephen Rider

Clara Stack

Amanda Christine

Todos junto al esperado regreso de Bill Skarsgård como Pennywise. Su interpretación promete mantener viva la esencia del payaso más inquietante del cine moderno.

Los críticos señalaron que la serie “rescata la inocencia perdida de los 60 con una fotografía sombría y emocional”, lo que aporta frescura al género.

Tres temporadas de horror asegurado

Los Muschietti confirmaron que el proyecto está planeado para tres temporadas, cada una explorando un ciclo temporal distinto:



1908

1935

1962

Así, la producción expandirá el universo de It más allá del terror tradicional, hacia una epopeya sobre el miedo y la memoria colectiva. Si las audiencias responden positivamente, HBO Max podría renovar oficialmente la segunda temporada a inicios de 2026. Hasta entonces, los fanáticos pueden prepararse para semanas de sustos, teorías y pesadillas compartidas

