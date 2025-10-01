¿Cuándo sale? Estrenan tráiler de la nueva serie de IT en HBO Max: “Welcome to Derry”

Gracias al enorme éxito de las películas de It en el 2017 y el 2019, HBO Max ha decidido expandir la franquicia y contar a detalle lo que sucede antes de dichos filmes; bajo esta premisa llega la serie “Welcome to Derry”, de la cual ya conocemos todos los detalles.

¿Cuándo sale la serie de “It: Welcome to Derry”?

“It” es un referente del terror desde hace décadas, provocando pesadillas en millones de personas ya sea por su libro, la primera serie que tuvo o las películas, por lo que la nueva serie llegará justamente para Halloween del 2025.

HBO Max informó que la nueva serie de It saldrá el domingo 26 de octubre en su plataforma de streaming. Y claro, si las personas quieren disfrutar de mejor manera, pueden aprovechar para ver las películas, las cuales también se encuentran en su catálogo.

Nuevo tráiler de la serie de IT

En el libro de It conocemos a profundidad el origen del “payaso”, además de que podemos entender de mejor manera el terror que este ser le provoca a los niños del pueblo.

Hay muchos acontecimientos que no vimos en las películas y que podremos explorar en la miniserie de IT. En el nuevo tráiler, podemos ver a todo el pueblo siendo atormentado por una entidad que toma forma de payaso.

¿De qué tratará la serie de It?

En la serie podremos ver la llegada de It a la Tierra, conocer un poco más de sus poderes sobrenaturales y de su necesidad de provocar terror en los niños; incluso algunas teorías apuntan a que podríamos conocer a la “tortuga cósmica”, el rival de “It” en la novela que no se ha presentado en las películas.

Será el primer “ciclo del terror” que tuvo It en el pueblo de Derry, antes de quedarse dormido por un largo tiempo y volver a aparecer para atormentar al “Club de los Perdedores”, que conocimos en las películas.