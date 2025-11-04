Así son las tortas de milanesa de papel que venden en las calles y son altamente nocivas para la salud

En calles de CDMX y Nuevo León se han detectado nuevas formas de estafas con alimentos callejeros, en las que se ofertan tortas de milanesa preparadas con papel de baño. Esta nueva forma de "dar gato por liebre" ha sido detectada en otros lugares como Argentina y está generando mucho miedo entre la población por las posibles afectaciones a la salud.

Los reportes de puestos que venden las famosas tortas de papel higiénico provienen principalmente del centro de Monterrey, específicamente de zonas con alta afluencia. En estos puntos miles de personas adquieren diariamente alimentos baratos y de preparación rápida, principalmente para desayunar antes de ingresar a oficinas o centros de trabajo.

La investigación realizada en el centro de Monterrey reveló que cientos de personas consumen diariamente estas tortas con riesgo sanitario, las cuales se ofertan a bajo costo ($30 mxn) para tener una mayor número de clientes.

Milanesas de papel de baño

Estas populares “tortas” se venden en promedio a $30 pesos mexicanos y han comenzado a viralizarse en redes sociales, donde algunos usuarios las reproducen a manera de burla o reto. Existen varios usuarios que han reportado que su sabor es muy similar al del pollo, y qué con una buena combinación de ingredientes como: mayonesa, aguacate, lechuga y frijoles, esta podría pasar perfectamente como una milanesa clásica.

El procedimiento consiste en envolver capas de papel, pasarlas por huevo, empanizarlas y freírlas en aceite, imitando la textura de una milanesa real.

Esta práctica habría surgido supuestamente como una opción a los altos costos de los insumos para vender alimentos callejeros. Aproximadamente se podrían sacar de 7 a 9 milanesas con un solo rollo de papel higiénico, el cual puede costar entre $12 y $30 pesos mexicanos, mucho más barato que el precio promedio de un kilo de pechuga, el cual ronda en $90 pesos mexicanos.

Estos son los riesgos de comer papel higiénico

Así es, comer papel higiénico y en general cualquier tipo de papel, puede traer muchas complicaciones a la salud, llegando incluso a ser mortal. Ingerir papel higiénico produce alteraciones que dañan el tracto digestivo como irritación del intestino y inflamación del estómago, de convertirse en una práctica regular esto puede provocar un estreñimiento crónico y a la larga intoxicación.

Al ser un elemento no destinado al consumo humano, su estancia en el organismo es bastante problemática para el cuerpo y al expulsar el papel del organismo se pueden presentar problemas graves en la zona rectal, causando principalmente irritación, sangrado e infecciones.

