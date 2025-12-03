¿Por qué saltó? Él era Gerson de Melo, joven que ingresó a la jaula de una leona y murió 

Un joven de tan solo 19 años llamado Gerson de Melo burló la seguridad en un zoológico de Brasil, en la ciudad de Joao Pessoa, Paraíba, ingresando al hábitat de la leona , provocando su muerte en cuestión de segundos. Un incidente que fue grabado y se hizo viral.

Esto ocurrió el 30 de noviembre, en donde decenas de personas se sorprendieron por la impactante escena. En el video difundido se puede ver al joven ingresando a la jaula de la leona, aunque no se observan los ataques. Más tarde, comenzaron a circular fotos de cómo había quedado su cuerpo tras los rasguños y las mordidas.

Video del joven ingresando a la jaula de una leona

Gerson tuvo que esquivar la seguridad, escalar la reja y brincar al hábitat de la leona, usando un tronco para descender y hacer contacto con ella. Sin embargo, ni siquiera había puesto sus pies en la tierra y la leona ya lo había rasguñado al "recibirlo".

En las imágenes se puede ver al joven siendo mordido por el felino . De hecho, aunque intentó escapar, no tuvo éxito. Aunque el personal del zoológico intentó auxiliarlo, cuando llegaron con él, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Por lo pronto, los hechos se investigan como "intento de suicidio".

Luego de la muerte en un zoológico de Brasil, con el joven que escaló valla divisoria y cayó al recinto de una leona, autoridades informaron que dormir al animal no es una opción, desatando opiniones encontradas. El zoológico informo que el felino no ha presentado conducta… pic.twitter.com/4mbawwwfff — Klaveec (@klaveec) December 2, 2025

¿Por qué saltó? Revelan información de Gerson de Melo

El motivo oficial de su muerte fue "sangramiento por lesioens en los vasos del cuello". La noticia fue tan viral que medios locales de Brasil investigaron más al respecto y revelaron que el joven de 19 años tenía problemas de salud mental.

De hecho, la BBC Brasil reveló que en un informe psiquiatra del joven, se le describe como una persona con un "comportamiento disyuntivo", con "episodios de oscilación del estado de ánimo", con "inestabilidad afectiva" e "impulsividad".

De hecho, señalan que la familia del joven tenía un amplio historial de esquizofrenia , algo que él también padecía, y que es gracias a eso que las autoridades investigan el hecho como un intento de suicidio.

