REDMAGIC 11 Pro llega a México y sorprende a gamers, esta es su fecha de lanzamiento

Atención gamers porque REDMAGIC anunció el lanzamiento del REDMAGIC 11 Pro en México, su muevo smarthphone ideal para los amantes de los videojuegos y en adn Noticias te diremos todos los detalles.

Se trata del primer Smartphone producido en masa del mundo con refrigeración líquida, lo que lo hace óptimo, ya que los gamers se enfrentan constantemente a este problema, pues el procesador se calienta.

Su sistema de refrigeración activa ayuda a que el dispositivo tenga un pleno rendimiento, permitiendo a los gamers jugar por horas sin que el aparato llegue al estrangulamiento térmico, pues deja que el calor se disipe.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple [VIDEO] El iPhone 17 estrena la pantalla ProMotion de 120 HZ, es el primer modelo de Apple con esta tecnología, y cuenta con un procesador A19.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles son las características de REDMAGIC 11 Pro?

Su velocidad es extraordinaria, ya que cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de un chip extraordinario específicamente para jugar videojuegos. Tiene una batería grande de 7,500 mAH, que proporciona una durabilidad por 34.1 horas de uso, pero eso no es todo porque su carga inalámbrica es de 80 W, lo que la hace sumamente rápida.

El REDMAGIC 11 Pro tiene hasta 24GB de RAM y 1TB de almacenamiento. Su pantalla es fluida y con protección visual con una alta resolución de 2688 x 1216. Sus cámaras traseras duales son de 50MP, mientras que la frontal es de 16MP.

¿Cuándo llegará REDMAGIC 11 Pro a México?

La venta abierta de REMAGIC 11 Pro estará disponible a partir del 19 de noviembre y tiene un precio de 14 mil 999 pesos. A través del siguiente enlace se pueden conocer más especificaciones del pago y los cupones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos