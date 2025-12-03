Lanzan campaña que pone autos y wearables en manos de los fans de Huawei

Huawei activó en México su campaña “Holiday Joy”, promoción disponible durante todo diciembre hasta al 6 de enero de 2026. La empresa sorteará dos vehículos GAC y varios wearables entre quienes compren productos por más de 5,000 pesos en canales oficiales.

La iniciativa abarca compras realizadas en la tienda en línea consumer.huawei.com/mx y en las HUAWEI Experience Store. Cada orden mayor al monto requerido cuenta como un registro independiente, lo que incrementa las posibilidades de los participantes.

Premios disponibles: Autos y wearables de nueva generación

El sorteo incluye 15 premios:



Un GAC GS4 MAX G 2026

Un GAC EMZOOM GT 2026

Tres HUAWEI WATCH GT 6

10 HUAWEI Band 8

Los relojes destacan por autonomía de hasta 21 días y funciones inéditas para ciclismo, mientras las pulseras ofrecen diseño ultradelgado y batería de 14 días. Estos productos forman parte de la estrategia de Huawei para posicionar sus wearables como accesorios de salud y deporte con alto rendimiento.

¿Cómo participar en Holiday Joy?

Para inscribirse, es necesario ingresar a la landing page oficial, capturar datos personales y el número de orden, además de contestar un cuestionario breve. Las compras realizadas dentro del periodo delimitado generan el derecho a registro.

Este sistema busca validar la compra y garantizar que solo usuarios reales participen en el sorteo.

Proceso de inscripción

Realizar la compra entre el 1 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026

Ingresar a la landing page oficial: https://consumer.huawei.com/mx/offer/holiday-joy

Completar el formulario con datos personale y el número de orden

Responder correctamente un breve cuestionario de conocimiento sobre la marca y sus productos

Sorteo y selección de ganadores

El sorteo ocurrirá el 10 de enero de 2026 a las 19:00 horas a través de las cuentas oficiales de Huawei en redes sociales. Los ganadores de autos recibirán una llamada en vivo para validar datos.

Los ganadores de los wearables se anunciarán directamente en la transmisión.

