Locura Black Friday: El Samsung S24 Ultra cae 47% y lo puedes pagar a meses
El buque insignia de Samsung está a mitad de precio en Amazon y con meses sin intereses; analizamos por qué esta oferta anticipada es tan atractiva.
A unos días del Black Friday 2025, Amazon México lanzó una de las mejores ofertas en la categoría de smartphones premium: el Samsung Galaxy S24 Ultra en color negro, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, se encuentra en 16 mil 398 pesos, lo que representa un descuento del 47% respecto a su precio original de 30 mil 999 pesos.
Además, está disponible a 15 meses sin intereses, quedando en pagos de mil 93.20 pesos.
La oferta es parte de los descuentos anticipados de la plataforma antes del Black Friday , una práctica que beneficia a quienes buscan evitar compras de último minuto o el riesgo de que se agoten los modelos más solicitados.
¡Las ofertas de #Amazon que te harán cantar están a la vuelta de la esquina! Muy pronto podrás disfrutar de hasta 55% de descuento en tienda. 🤩📦— Amazon México (@amazonmex) November 6, 2024
¿Ya sabes que te vas a comprar? #amazonmexico #ofertas pic.twitter.com/QRTxrrjFxi
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Características del Samsung Galaxy S24 Ultra
Para quienes buscan renovar su teléfono y necesitan evaluar si esta oferta vale la pena, aquí van las características más relevantes del
equipo
:
- Pantalla y diseño
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas
- Resolución QHD+
- Frecuencia de actualización variable hasta 120 Hz
- Brillo pico mejorado para mayor visibilidad en exteriores
- Cuerpo con titanio, más resistente y ligero que generaciones anteriores
- Compatibilidad con S Pen incluido
- Procesador y rendimiento
- Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, optimizado para tareas exigentes
- 12 GB de RAM que permiten multitarea fluida
- 256 GB de almacenamiento interno
Celulares registran fallas en México por la ola de calor
Cámara y otros accesorios clave del Samsung Galaxy S24 Ultra
- Cámaras
- Sensor principal de 200 MP con mayor estabilidad
- Telefoto de 50 MP con zoom óptico
- Ultra gran angular de 12 MP
- Cámara frontal de 12 MP
- Mejoras en fotografía nocturna y video 8K
- Funciones impulsadas por Galaxy AI como edición inteligente, resumen de voz y traducción instantánea
- Batería y software
- Batería de 5,000 mAh
- Carga rápida y carga inalámbrica
- One UI basado en Android 14
- Compromiso de actualizaciones de sistema por siete años
El Motorola más buscado antes del Black Friday; así lo puedes conseguir por 5 mil 535 pesos
Una de las ofertas de smartphones más fuertes antes del Black Friday. Te decimos cómo conseguir el equipo con opción a 6 meses sin intereses.
¿Por qué esta oferta vale la pena?
En México, donde el pago a meses sin intereses es clave para muchos compradores, esta promoción se vuelve especialmente atractiva al combinar un descuento casi del 50% con financiamiento sin costo.
Además, el S24 Ultra continúa siendo uno de los equipos Android más potentes del mercado, por lo que suele mantener buen valor a largo plazo.
Si buscabas un celular de alta gama, esta oferta sí destaca frente a los precios habituales del modelo.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.