Locura Black Friday: El Samsung S24 Ultra cae 47% y lo puedes pagar a meses

A unos días del Black Friday 2025, Amazon México lanzó una de las mejores ofertas en la categoría de smartphones premium: el Samsung Galaxy S24 Ultra en color negro, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, se encuentra en 16 mil 398 pesos, lo que representa un descuento del 47% respecto a su precio original de 30 mil 999 pesos.

Además, está disponible a 15 meses sin intereses, quedando en pagos de mil 93.20 pesos.

La oferta es parte de los descuentos anticipados de la plataforma antes del Black Friday , una práctica que beneficia a quienes buscan evitar compras de último minuto o el riesgo de que se agoten los modelos más solicitados.

Características del Samsung Galaxy S24 Ultra

Para quienes buscan renovar su teléfono y necesitan evaluar si esta oferta vale la pena, aquí van las características más relevantes del equipo :



Pantalla y diseño

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas Resolución QHD+ Frecuencia de actualización variable hasta 120 Hz Brillo pico mejorado para mayor visibilidad en exteriores Cuerpo con titanio, más resistente y ligero que generaciones anteriores Compatibilidad con S Pen incluido



Procesador y rendimiento

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy , optimizado para tareas exigentes 12 GB de RAM que permiten multitarea fluida 256 GB de almacenamiento interno



Cámara y otros accesorios clave del Samsung Galaxy S24 Ultra

Cámaras

Sensor principal de 200 MP con mayor estabilidad Telefoto de 50 MP con zoom óptico Ultra gran angular de 12 MP Cámara frontal de 12 MP Mejoras en fotografía nocturna y video 8K Funciones impulsadas por Galaxy AI

Batería y software

Batería de 5,000 mAh Carga rápida y carga inalámbrica One UI basado en Android 14 Compromiso de actualizaciones de sistema por siete años



¿Por qué esta oferta vale la pena?

En México, donde el pago a meses sin intereses es clave para muchos compradores, esta promoción se vuelve especialmente atractiva al combinar un descuento casi del 50% con financiamiento sin costo.

Además, el S24 Ultra continúa siendo uno de los equipos Android más potentes del mercado, por lo que suele mantener buen valor a largo plazo.

Si buscabas un celular de alta gama, esta oferta sí destaca frente a los precios habituales del modelo.

