Nota

Locura Black Friday: El Samsung S24 Ultra cae 47% y lo puedes pagar a meses

El buque insignia de Samsung está a mitad de precio en Amazon y con meses sin intereses; analizamos por qué esta oferta anticipada es tan atractiva.

Samsung Galaxy S24 Ultra
Amazon
Actualizado el 25 noviembre 2025 11:01hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

A unos días del Black Friday 2025, Amazon México lanzó una de las mejores ofertas en la categoría de smartphones premium: el Samsung Galaxy S24 Ultra en color negro, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, se encuentra en 16 mil 398 pesos, lo que representa un descuento del 47% respecto a su precio original de 30 mil 999 pesos.

Además, está disponible a 15 meses sin intereses, quedando en pagos de mil 93.20 pesos.

La oferta es parte de los descuentos anticipados de la plataforma antes del Black Friday , una práctica que beneficia a quienes buscan evitar compras de último minuto o el riesgo de que se agoten los modelos más solicitados.

Características del Samsung Galaxy S24 Ultra

Para quienes buscan renovar su teléfono y necesitan evaluar si esta oferta vale la pena, aquí van las características más relevantes del equipo :

  • Pantalla y diseño
    • Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas
    • Resolución QHD+
    • Frecuencia de actualización variable hasta 120 Hz
    • Brillo pico mejorado para mayor visibilidad en exteriores
    • Cuerpo con titanio, más resistente y ligero que generaciones anteriores
    • Compatibilidad con S Pen incluido
  • Procesador y rendimiento
    • Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, optimizado para tareas exigentes
    • 12 GB de RAM que permiten multitarea fluida
    • 256 GB de almacenamiento interno

Cámara y otros accesorios clave del Samsung Galaxy S24 Ultra

  • Cámaras
    • Sensor principal de 200 MP con mayor estabilidad
    • Telefoto de 50 MP con zoom óptico
    • Ultra gran angular de 12 MP
    • Cámara frontal de 12 MP
    • Mejoras en fotografía nocturna y video 8K
    • Funciones impulsadas por Galaxy AI como edición inteligente, resumen de voz y traducción instantánea
  • Batería y software
    • Batería de 5,000 mAh
    • Carga rápida y carga inalámbrica
    • One UI basado en Android 14
    • Compromiso de actualizaciones de sistema por siete años
¿Por qué esta oferta vale la pena?

En México, donde el pago a meses sin intereses es clave para muchos compradores, esta promoción se vuelve especialmente atractiva al combinar un descuento casi del 50% con financiamiento sin costo.

Además, el S24 Ultra continúa siendo uno de los equipos Android más potentes del mercado, por lo que suele mantener buen valor a largo plazo.

Si buscabas un celular de alta gama, esta oferta sí destaca frente a los precios habituales del modelo.

