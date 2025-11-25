Corona de Adviento: Color de las velas, significado y en qué orden se encienden

La Iglesia Católica celebra la liturgia de Adviento, un periodo de cuatro domingos donde uno de los símbolos es la Corona de Adviento y aquí te decimos de qué color son las velas, qué significan y cuándo se encienden.

¿De qué color son las velas de la Corona de Adviento y cuál es su significado?

La Corona de Adviento se prepara con follaje y cuatro velas, tres moradas y una rosa, aunque también se puede colocar una vela blanca en el centro. Según la tradición, primero se deben prender dos moradas, después la rosa, sigue otra morada y la blanca se enciende en Navidad .

El color morado tiene un significado más profundo del Adviento que es el ayuno y la penitencia; el rosa hace referencia a la alegría y el blanco a la pureza absoluta de Jesús, la luz del mundo.

Calendario de Adviento 2025

Aquí te compartimos el calendario de Adviento de 2025:

Primer domingo: 30 de noviembre y se enciende la primera vela morada

Segundo domingo: 7 de diciembre y se enciende la segunda vela morada

Tercer domingo: 14 de diciembre y se enciende la vela color rosa

Cuarto domingo: 21 de diciembre y se enciende la última vela color morado

Elaborar la Corona de Adviento es muy sencillo solo se debe hacer una base circular con espuma floral, alambre o cartón y colocar ramas verdes de pino, abeto o algún follaje. Coloca las cuatro velas al centro y alambre floral o cinta. Puedes agregar piñas, cintas o bayas para decorar.

Origen de la Corona de Adviento

El origen de la Corona de Adviento es como parte de una tradición pagana europea para pedirle al dios sol que regresara con su calor y su luz a través del encendido de velas.

La corona recuerda que Dios no tiene principio ni fin y las ramas verdes representan la esperanza y la vida. Las velas se van prendiendo cada domingo y sirven para un momento de reflexión.

