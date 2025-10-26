Ver EN VIVO la segunda Gala de Eliminación de La Granja VIP; ¿quién sale?

¡Escándalo! La Granja VIP llegó a su segunda Gala de eliminación, en medio de dimes , diretes, enemistades, traiciones y todo el drama que se esperaría en una semana 8, pero vaya que los granjeros nos han dado de qué hablar.

Este domingo 26 de octubre, conoceremos al segundo eliminado de La Granja VIP, que será uno de los tres nominados: Alfredo Adame, Sandra Itzel o Eleazar Gómez. ¿Ya votaste por tu favorito?

Así que trae las palomitas y prepárate para disfrutar de esta noche especial que estará llena de emociones fuertes. Puedes ver La Granja VIP EN VIVO desde Azteca Uno en este ENLACE .

¿Quiénes son los primeros nominados de La Granja VIP México?

Tras un Miércoles de Asamblea lleno de drama, los granjeros que quedaron en la placa de nominados fueron Eleazar Gómez, quien había sido nominado por Carolina Ross, su último movimiento antes de irse de La Granja VIP. La segunda nominada fue Lis Vega quien perdió el duelo frente a Teo, El Patrón y Sandra Itzel , quien subió a la placa tras la traición de Eleazar Gómez.

No obstante, el Viernes de Traición, tras tomar una complicada decisión, El Patrón, que ganó el juego de Salvación, decidió salvar a Lis Vega de la placa de nominados y poner a Alfredo Adame, su férreo rival. Esta decisión complicó las cosas para Eleazar Gómez y para Sandra Itzel, quienes deberán enfrentarse esta noche al popular actor.

¿Quién es el primer eliminado de La Granja VIP?

Tras una dura competencia frente al resto de los granjeros en la placa de nominados, el participante que se despide de La Granja VIP, hoy 26 de octubre es:

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP que continúan en la competencia?

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río, El Patrón

César Doroteo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

OMAHI

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

Lolita Cortés

La Bea

Fabiola Campomanes

¿Cuándo es Día de nominaciones en La Granja VIP?

La Granja VIP es un reality show muy original en el que las reglas cambian cada día. Por esta razón, los nominados definitivos se conocen hasta el Viernes de Traición. No obstante, desde el Miércoles de Asamblea se suben cuatro granjeros a la placa de nominados y los fans del reality pueden comenzar a votar.

Así que no te pierdas ningún detalle porque este lunes no solo habrá un nuevo capataz, sino que también conoceremos al primer nominado de la tercera semana de La Granja VIP. Y, por supuesto, no te pierdas el martes la entrevista en vivo con el segundo nominado de La Granja a través de las redes sociales de adn Noticias.

