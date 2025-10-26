Oferta tentadora; rematan al 49% de descuento el Samsung Galaxy S25 Edge

¡Es tu oportunidad! El Samsung Galaxy S25 Edge aparece actualmente a 14 mil 399.20 pesos en Amazon México, prácticamente a mitad de su precio original que era de 28 mil 499 pesos, lo que representa un ahorro del 49%.

La tienda reporta más de 50 unidades vendidas este mes y 17 valoraciones con un promedio de 4.2 estrellas.

La compra viene con una promoción adicional: 90 días gratis de Amazon Music y la opción de pagarlo en 15 mensualidades de 959.94 pesos sin intereses.

¿Sin control remoto? No hay problema.



UniversalGesture y QuickRemote convierten tus dispositivos Galaxy en varitas mágicas para tu pantalla. Controla tu pantalla usando tu teléfono o reloj inteligente.#SamsungMexico #SamsungCES2025 #VisionAI #TecnologiaAI #SamsungAITV #AITV pic.twitter.com/rfXFCrQAOe — Samsung México (@SamsungMexico) January 11, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Diseño y pantalla del Samsung Galaxy S25 Edge

Este modelo de la serie S25 tiene una pantalla de 6.7 pulgadas QHD+ Dynamic AMOLED 2X con tasa de refresco de 1 a 120 Hz. Su grosor es de apenas 5.8 mm y pesa unos 163 gramos, lo que lo convierte en uno de los modelos más estilizados de Samsung hasta la fecha.

El marco está fabricado en titanio y la cara en Gorilla Glass Ceramic, detalles premium que refuerzan su diseño de alta gama.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

Rendimiento y almacenamiento del Samsung Galaxy S25 Edge

El teléfono está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB de RAM y viene en versiones de 256 GB o 512 G de almacenamiento interno.

El modelo ofertado corresponde a la variante 256 GB, que para muchos usuarios será más que suficiente.

Cámara y batería del Samsung Galaxy S25 Edge

La cámara principal cuenta con un sensor de 200 MP con apertura f/1.7 y OIS, complementada por una lente ultra gran angular de 12 MP.

En cuanto a batería, debido a su diseño ultradelgado integra una celda de 3,900 mAh y carga por cable limitada a 25W.

Actualizaciones y extras de uno de los mejores Samsung

Este dispositivo promete hasta 7 años de actualizaciones de sistema y seguridad, lo que lo hace una inversión de largo plazo. Además incluye funciones de inteligencia artificial de Samsung y compatibilidad con carga inalámbrica Qi2.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.