Pato Borghetti revela la razón por la que se despide de Venga la Alegría: Es un día agridulce

Pato Borghetti ha sido uno de los conductores estrella de Venga la Alegría , el matutino de TV Azteca, desde hace nueve años por lo que la noticia de su salida dejó consternados tanto a sus compañeros de elenco como al público que lo sigue.

El famoso detuvo por unos minutos el programa, para dar esta inesperada noticia que calificó como agridulce. En adn Noticias, te contamos cuál es la razón por la que el conductor y actor de origen argentino decidió dejar el matutino de TV Azteca.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dijo Pato Borghetti en Venga la Alegría?

La mañana del martes 24 de noviembre, Venga la Alegría transcurría normalmente, pues nadie se esperaba la noticia que Pato Borghetti estaba a punto de comunicar. El famoso conductor argentino hizo un alto en el programa, para dirigirse al público y a sus compañeros a quienes les anunció que había tomado la difícil decisión de despedirse del matutino.

“(Aprovecho) el programa para hacer un anuncio a ustedes y a ustedes en casa también. Es un día difícil para mí, agridulce. No quiero que sea triste porque se viene un cambio importante”, comentó Borghetti.

¿Por qué y cuándo se va Pato Borghetti. de Venga la Alegría?

Durante el programa del martes, Pato Borghetti aprovechó para despedirse del público y de sus compañeros. El famoso agradeció las experiencias buenas y las complicadas que vivió durante nueve años al frente del matutino.

No obstante, Borghetti reveló que tiene un nuevo proyecto en puerta que sueña con realizar desde hace tiempo, pero que, lamentablemente, no le permitiría continuar con su trabajo en Venga la Alegría. El famoso aclaró que se trata de una decisión voluntaria y que no hubo ni despido ni conflictos internos. Sin embargo, Pato Borghetti dijo que, por ahora, no podría revelar de qué se trata.

“El día 19 de diciembre será mi último programa en Venga la Alegría, por lo menos de esta etapa, y quería contárselos porque es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permite, no me permitiría estar en Venga la Alegría todos los días con ustedes y con ustedes”, confesó.

Por supuesto, Pato Borghetti envió un mensaje especial de agradecimiento a Benjamín Salinas , vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, así como a varias personas de la producción del matutino.

Sus compañeros, César Cásares, Kristal Silva, el Capi Pérez, Luz Elena, Mauricio Barcelata, entre otros, le hicieron saber que se le extrañaría mucho, pero lo animaron a perseguir sus sueños.

Odalys Ramírez reacciona a la salida de su esposo de Venga la Alegría

A través de sus redes sociales, Odalys Ramírez, envió un emotivo mensaje a su esposo en una de sus stories de Instagram.

“Te amo mi guapo, a cerrar este ciclo con todo el amor. Estoy tan orgullosa de ti”.

Por su parte, el actor también respondió: "Te amo, guapa mía”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

