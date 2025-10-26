Segundo eliminado de la Granja VIP; así fue la impactante salida que dejó en shock a todos

La segunda semana en La Granja VIP fue verdaderamente caótica, comenzaron las traiciones, los desencuentros y el cansancio. A diferencia de la semana pasada, los peones se quedaron sin colchón, por lo que también creció el temor a trabajar en el granero.

Esta semana, los nominados de la segunda semana fueron: Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sandra Itzel.

El público eligió al segundo eliminado de la Granja VIP

Después de una dura semana de mucho trabajo, con 25% menos del presupuesto y nuevos peones, los granjeros también vivieron mucho estrés, luego de los pleitos que se generaron el miércoles de Asamblea.

Las traiciones y la falta de honestidad en el juego terminó convenciendo al público para eliminar a uno de los nominados.

¿Cuándo son las nominaciones en La Granja?

Las cosas cambian en La Granja VIP cada día; sin embargo, sabemos que los nominados se conocen de la siguiente manera:

Lunes de Capataz: Este día conoceremos al primer nominado de la tercera semana.

Miércoles de Asamblea: Este día subirán tres granjeros más a la placa de nominados.

Viernes de Traición: Este día conoceremos la placa final de tres eliminados, cuando el ganador del juego de Salvación salga de la placa, salve a otro de los nominados y traicione a un compañero que quedará nominado.

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

Debes entrar a la página oficial del reality show, o escanear el código QR que aparecerá en la televisión, o en la transmisión de Disney Plus, según sea el caso.

Deberás descargar la aplicación oficial para poder votar.

Tienes derecho a 10 votos diarios.

Recuerda que el voto es positivo.

