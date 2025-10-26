Segundo eliminado de la Granja VIP; así fue la impactante salida que dejó en shock a todos
Tras una eliminación cardíaca, los granjeros se quedan sin un integrante más en la segunda semana del reality de Tv Azteca.
La segunda semana en La Granja VIP fue verdaderamente caótica, comenzaron las traiciones, los desencuentros y el cansancio. A diferencia de la semana pasada, los peones se quedaron sin colchón, por lo que también creció el temor a trabajar en el granero.
Esta semana, los nominados de la segunda semana fueron: Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sandra Itzel.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
El público eligió al segundo eliminado de la Granja VIP
Después de una dura semana de mucho trabajo, con 25% menos del presupuesto y nuevos peones, los granjeros también vivieron mucho estrés, luego de los pleitos que se generaron el miércoles de Asamblea.
Las traiciones y la falta de honestidad en el juego terminó convenciendo al público para eliminar a uno de los nominados.
¿Cuándo son las nominaciones en La Granja?
Las cosas cambian en La Granja VIP cada día; sin embargo, sabemos que los nominados se conocen de la siguiente manera:
- Lunes de Capataz: Este día conoceremos al primer nominado de la tercera semana.
- Miércoles de Asamblea: Este día subirán tres granjeros más a la placa de nominados.
- Viernes de Traición: Este día conoceremos la placa final de tres eliminados, cuando el ganador del juego de Salvación salga de la placa, salve a otro de los nominados y traicione a un compañero que quedará nominado.
¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?
- Debes entrar a la página oficial del reality show, o escanear el código QR que aparecerá en la televisión, o en la transmisión de Disney Plus, según sea el caso.
- Deberás descargar la aplicación oficial para poder votar.
- Tienes derecho a 10 votos diarios.
- Recuerda que el voto es positivo.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.