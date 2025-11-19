Fecha exacta y horas que dura el black friday 2025

La temporada de ofertas para realizar las compras navideñas sigue su curso, el pasado 17 de noviembre concluyó el Buen Fin y ahora sigue el Black Friday 2025.

El Black Friday es uno de los momentos de mayor actividad comercial del año. Cada noviembre, millones de consumidores planifican sus compras para aprovechar descuentos en tecnología, moda, hogar y más.

Conocer las fechas exactas y los comercios que participan permite organizar la adquisición de productos de interés y comparar precios. Te contamos todos los detalles del evento para este 2025.

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday, o Viernes Negro, es una jornada de grandes descuentos que se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, marcando el inicio de la temporada de compras navideñas. Aunque comenzó en Estados Unidos, se ha expandido a nivel mundial y ahora incluye tanto ofertas en tiendas físicas como en línea.

Black Friday 2025 en México: ¿Cuándo es la próxima fecha de ofertas tras el Buen Fin?

Este año, el Black Friday se celebrará oficialmente el viernes 28 de noviembre de 2025.

La duración principal de este día de descuentos es durante las 24 horas del viernes, empezando a las 00:00 horas y extendiéndose hasta la medianoche. Sin embargo, muchas tiendas y plataformas anticipan las promociones días antes, iniciando desde el lunes 24 de noviembre con la llamada Black Week, y extienden las ofertas hasta el lunes 1 de diciembre, día conocido como Cyber Monday.

Tiendas con descuentos en el Black Friday 2025

Amazon México

Walmart

Liverpool

Adidas

Mercado Libre

Estas son solo algunas, pero te recomendamos checar las páginas oficiales de tus tiendas favoritas para ver si se suman a la promoción.

