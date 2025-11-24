El Motorola más buscado antes del Black Friday; así lo puedes conseguir por 5 mil 535 pesos

A unos días del Black Friday 2025 , Liverpool lanzó una de las promociones más llamativas para quienes buscan renovar su smartphone sin esperar al evento de descuentos.

El Motorola Edge 50 Fusion , uno de los equipos de gama media–alta más populares del año, aparece con un recorte de precio significativo y modalidades de pago a meses sin intereses que lo convierten en una opción accesible para usuarios Telcel.

Precio rebajado y opciones de pago en Liverpool

El precio original del equipo en Liverpool era de nueve mil 800 pesos, pero por promoción fue reducido a cinco mil 535 pesos, una rebaja superior al 40%.

La tienda detalló que el monto puede pagarse de diferentes maneras dependiendo de la tarjeta utilizada:



Con tarjetas Liverpool

Tres meses sin intereses : mil 845 pesos al mes Seis meses sin intereses : 922.50 pesos al mes Total en ambos casos: cinco mil 535 pesos

Con otras tarjetas

Hasta tres meses sin intereses aplicables sobre el precio final



Liverpool también aclara que todas las mensualidades se calculan sobre el monto ya rebajado, lo que permite aprovechar el descuento sin costos adicionales por financiamiento.

¿Qué incluye el Motorola Edge 50 Fusion?

Aunque el modelo mantiene la línea estética de los dispositivos Edge, destaca por incorporar una pantalla POLED de 6.6 pulgadas, ideal para contenido multimedia con colores más vivos y negros profundos.

Entre otras características relevantes que han impulsado su popularidad en México:



Procesador de gama media premium , adecuado para multitareas

, adecuado para multitareas Sistema de cámara con IA para fotografía mejorada

para fotografía mejorada Batería de larga duración con carga rápida

con carga rápida Interfaz de Android limpia caracterizada por la marca

Estas especificaciones lo colocan como un equipo competitivo para usuarios que buscan rendimiento sólido sin pagar precios de gama alta.

¿Por qué la promoción destaca antes del Black Friday?

Las tiendas suelen reservar sus mejores ofertas para el Black Friday; sin embargo, Liverpool ha adelantado varias promociones en electrónica para captar a los compradores que buscan evitar saturaciones o falta de inventario.

En este caso, la rebaja del Motorola Edge 50 Fusion permite adquirir el dispositivo al precio más bajo visto en semanas previas, según comparativos usuales de mercado en fechas similares.

Con la llegada del Black Friday el próximo fin de semana, este tipo de ofertas anticipadas permite a los consumidores adelantar sus compras sin esperar al día oficial ni arriesgarse a la disponibilidad limitada.

