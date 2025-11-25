Fraude de 1 millón de dólares y huida: El escándalo de la dueña de Miss Universo que complica a la franquicia

Un tribunal en Tailandia emitió una orden de detención contra Jakkaphong Anne Jakrajutatip, copropietaria del certamen Miss Universo , por no presentarse en una audiencia vinculada a un presunto fraude de alrededor de 30 millones de baht —aproximadamente un millón de dólares—.

De acuerdo al medio Thairath News , el caso fue promovido por un inversionista, el doctor Raweewat Maschamadol, quien acusa a Anne y a la empresa JKN Global Group de engañarlo con la compra de bonos —debentures o instrumento de deuda—, pese a que, según él, ambas partes sabían que la compañía no podría reembolsar la inversión por su frágil situación financiera.

Aunque la orden de arresto contra Jakrajutatip ha generado especulaciones en redes, este proceso legal no tiene relación alguna con la polémica por el presunto fraude en la coronación de Fátima Bosch .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La razón por la que se giró la orden de aprehensión

El tribunal de Bangkok juzgó el caso sin la presencia de Anne, quien había sido liberada bajo fianza. Su ausencia en la audiencia final fue interpretada como una huida y detonó la orden de arresto.

Además, el fiador que garantizó su liberación no cumplió con entregar a Anne al tribunal según lo acordado, por lo que fue multado.

La próxima audiencia para el veredicto está programada para el 26 de diciembre, a las 09:30 horas (tiempo local de Tailandia), según la corte y los medios locales del país asiático.

Renuncia y problemas en JKN

En junio de este año, Anne renunció a todos sus cargos directivos en JKN Global Group junto a su hermana Pimuma Jakrajutatip, luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) iniciara una investigación por supuestas irregularidades financieras.

La polémica del triunfo en Miss Universo 2025 de Fátima Bosch [VIDEO] Fátima Bosch ganó Miss Universo entre acusaciones de fraude, señalamientos contra Pemex y renuncias de jueces; no hay pruebas, pero crece la polémica en redes.

Según la SEC, Anne y su hermana permitieron o autorizaron la inclusión de información falsa o incompleta en los estados financieros de 2023, así como registros contables inexactos en el primer trimestre del año pasado.

Para abordar las acusaciones, JKN contrató una auditoría especial con una firma independiente que ya está revisando sus cuentas.

Impacto en Miss Universo

La caída de Anne ha generado un fuerte impacto mediático, pues ella fue la empresaria que adquirió la Organización Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares.

A pesar de su renuncia en JKN, mantuvo una presencia pública en torno al certamen hasta finales de octubre, pero en noviembre desapareció de la escena, lo que ha alimentado especulaciones sobre su posible salida de Tailandia .

Incluso su perfil fue borrado del sitio web de JKN, empresa que ella fundó hace más de una década y en la que aún mantenía una participación accionaria significativa (más del 20%) hasta hace poco.

El escándalo no es menor: más allá de la orden de arresto, JKN Global ha enfrentado una reestructuración financiera por problemas de liquidez. Las investigaciones en su contra y la posible huida complican su futuro legal, así como el de Miss Universo bajo la sombra de esta crisis.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.