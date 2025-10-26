¡Tragedia en el transporte público! Chofer muere tras ser golpeado por pasajero en pelea campal: VIDEO

Un lamentable hecho de violencia ocurrió en las calles de Monterrey, Nuevo León. Un chofer de un camión de la Ruta 220, Provileón, murió luego de ser golpeado por un pasajero durante una discusión que terminó en una pelea campal dentro del transporte público.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el altercado ocurrió la noche del viernes 24 de octubre, cuando el conductor y un usuario comenzaron a discutir por un presunto cambio de ruta. La riña escaló a los golpes hasta que el chofer se desvaneció. Te contamos los detalles.

¿Qué ocurrió durante la pelea en el transporte público de Monterrey?

El incidente se registró, el pasado viernes 24 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, sobre la avenida Bernardo Reyes y Madero, al exterior de un centro nocturno. Según testigos, el pasajero comenzó a insultar al chofer por supuestamente haber tomado otra ruta. El chofer detuvo su marcha y dicutió con el pasajero.

🚌⚠️ Muere “Lino”, chofer de la Ruta 220 tras discusión con pasajero en #Monterrey



Lino Becerra, conductor de transporte público, perdió la vida luego de una confrontación con un pasajero en Monterrey. El hecho ocurrió a bordo de la Ruta 220 y ya es investigado por la Fiscalía… pic.twitter.com/6gUl1xKFYl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2025

De acuerdo con el video viral que circula en redes, el chofer del autobús se abalanzó sobre el pasajero, quien forcejeó y le presionó el hombro al chofer. La pelea campal provocó pánico entre los pasajeros, quienes intentaron separarlos sin éxito. De pronto, el conductor del camión cayó al suelo inconsciente.

Paramédicos de la Secretaría de Salud Estatal acudieron de inmediato a atender la emergencia, pero el chofer del camión ya no contaba con signos vitales.

Autoridades investigan y llaman a reforzar la seguridad en el transporte público

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el pasajero involucrado en la muerte del chofer de la Ruta 220 fue identificado como Antonio Alfredo “N”, de 45 años. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con el pasajero involucrado y deslindar responsabilidades.

El video del momento que se viralizó creó polémica en las redes sociales, pues usuarios y sindicatos de choferes exigieron mayor vigilancia y protocolos de protección para los conductores, quienes a diario enfrentan agresiones verbales y físicas.

