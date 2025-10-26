VIDEO: Doctoras del IMSS usan filtro de payaso para burlarse de gritos de dolor de paciente

En redes sociales se viralizó un video en el que dos doctoras internas del IMSS en Irapuato, Guanajuato, aparecen usando un filtro de payaso, en un video donde se burlan de una paciente que se quejaba de dolor.

El clip, que fue compartido miles de veces en TikTok y X, ha provocado indignación nacional y una rápida respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ya abrió una investigación interna para sancionar a las doctoras que grabaron un video para burlarse de los gritos de dolor de una paciente.

Doctoras del IMSS graban video burlándose de una paciente

En el clip, de apenas unos segundos, se observa a las doctoras sonrientes con un filtro de payaso, mientras al fondo se escuchan los gritos de una mujer que aparentemente era paciente del Hospital General de Zona No. 2 del IMSS.

Al parecer, las dos profesionales de la salud aprovecharon los gritos de la paciente para hacer una grabación con tono burlón. "¡Ay, por favooor!”, se escucha gritar a la mujer, mientras las dos médicas ríen frente a la cámara de un celular.

Mientras la paciente se queja de dolor, las doctoras la arremedan y se burlan, un acto que causó indignación en redes sociales, donde los internautas calificaron el acto como una “burla cruel” hacia los pacientes y exigieron la destitución inmediata de las involucradas.

IMSS informó que ya investiga el caso viral del Hospital de Irapuato

El IMSS Guanajuato respondió en un comunicado que “reprueba categóricamente toda conducta contraria a los principios de respeto, ética y profesionalismo que rigen la atención médica”. La institución también informó que las médicas serían retiradas de su servicio mientras avanza la investigación.

El instituto señaló que revisará los procedimientos de supervisión en todos sus hospitales de Guanajuato y podría aplicar sanciones ejemplares. Autoridades locales también llamaron a “no generalizar”, pero sí a aprender de este episodio para prevenir abusos o faltas de respeto hacia los pacientes.

Por su parte, los internautas denunciaron que este video viral deja en evidencia la falta de empatía y el desprecio hacia la dignidad de quienes requieren atención sanitaria por parte de ciertos miembros del personal de salud del IMSS.

