Nota

Aprovecha el Martes de Frescura de Walmart: Papa, plátano, jitomate y más con grandes descuentos hoy

Antes de la quincena, Walmart sorprende con ofertas clave en despensa. Entérate qué comprar en línea o tienda física para maximizar tu ahorro.

Martes de Frescura
Adriana Juárez | adn Noticias
2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

Este 25 de noviembre, Walmart vive su tradicional Martes de Frescura, una campaña semanal con la que busca dar precios accesibles en frutas, verduras, carne, pollo y productos de despensa básica y que mejor que días antes de la quincena.

Como cada martes, la cadena lanzó una lista de descuentos que pueden aprovechar tanto quienes acudan a tienda física como quienes prefieran comprar en línea.

Frutas y verduras a precios especiales antes de la quincena

Para esta jornada, Walmart incluyó una amplia variedad de productos del campo. Entre las ofertas más llamativas se encuentra la papa blanca a 19.90 pesos el kilo, además del plátano de Chiapas a 14.50 pesos, una de las frutas con mayor demanda semanal.

Las berries también entraron en promoción: la mora azul y la zarzamora en charola de 170 gramos se ofrecen en 39.90 pesos. Otros productos destacados son:

  • Limón agrio a 19.90 pesos
  • Pera de Anjou a 29.90 pesos
  • Piña Miel a 16.90 pesos
  • Naranja a 19.50 pesos
  • Toronja a 29.90 pesos
  • Uva roja en 69 pesos
  • Manzana Gala en 39.90 pesos

Para el resto de la canasta verde, los precios también resultan competitivos:

  • Jitomate saladet y bola en 19.90 pesos
  • Pepino a 19.90 pesos
  • Cilantro a 7.90 por pieza pesos
  • Elote blanco a 6.90 pesos

La tienda también mantiene el Perón Golden en dos presentaciones: en bolsa a 39.90 pesos por kilo y de Chihuahua a 29.90 pesos.

Canasta básica se incrementa casi 20% en Chihuahua

[VIDEO] El precio de la canasta básica en Chihuahua se incrementó más del 16% anual respecto al año pasado. Estos son los productos que más se han encarecidos.

Carnes, pollo y pescados con descuento

Además de frutas y verduras, el Martes de Frescura incluye rebajas en productos de origen animal.

Este martes, la carne molida de res 80/20 se vende en 99 pesos por kilo, mientras que el filete de tilapia se coloca en 115 pesos. Para quienes buscan proteína magra, la pechuga de pollo sin piel ronda los159 pesos por kilo, en presentaciones de charola.

Otros productos en promoción

El Martes de Frescura también contempla artículos de consumo cotidiano. Entre ellos destacan el queso manchego NocheBuena en rebanadas (400 g) a 98 pesos, la leche Santa Clara deslactosada light en paquete de seis litros por 182 pesos, el aceite vegetal 1-2-3 a 37 pesos y el Nescafé Clásico de 400 gramos en 220 pesos.

¿Cómo comprar en línea en Walmart?

Para quienes prefieren evitar filas, Walmart mantiene disponible su plataforma digital. El proceso consiste:

  • Ingresar a walmart.com.mx o la app
  • Crea o ingresa a tu cuenta
  • Buscar productos
  • Agregarlos al carrito
  • Elegir entre entrega a domicilio o recolección en tienda

Los métodos de pago incluyen tarjeta, efectivo en OXXO, Paypal y vales electrónicos.

Con estas ofertas, Walmart busca incentivar el consumo previo al inicio fuerte de promociones navideñas y del Black Friday .

Walmart
Ofertas
