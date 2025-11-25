Aprovecha el Martes de Frescura de Walmart: Papa, plátano, jitomate y más con grandes descuentos hoy

Este 25 de noviembre, Walmart vive su tradicional Martes de Frescura, una campaña semanal con la que busca dar precios accesibles en frutas, verduras, carne, pollo y productos de despensa básica y que mejor que días antes de la quincena.

Como cada martes, la cadena lanzó una lista de descuentos que pueden aprovechar tanto quienes acudan a tienda física como quienes prefieran comprar en línea.

Frutas y verduras a precios especiales antes de la quincena

Para esta jornada, Walmart incluyó una amplia variedad de productos del campo. Entre las ofertas más llamativas se encuentra la papa blanca a 19.90 pesos el kilo, además del plátano de Chiapas a 14.50 pesos, una de las frutas con mayor demanda semanal.

Las berries también entraron en promoción: la mora azul y la zarzamora en charola de 170 gramos se ofrecen en 39.90 pesos. Otros productos destacados son:



Limón agrio a 19.90 pesos

a 19.90 pesos Pera de Anjou a 29.90 pesos

a 29.90 pesos Piña Miel a 16.90 pesos

a 16.90 pesos Naranja a 19.50 pesos

a 19.50 pesos Toronja a 29.90 pesos

a 29.90 pesos Uva roja en 69 pesos

en 69 pesos Manzana Gala en 39.90 pesos

Para el resto de la canasta verde, los precios también resultan competitivos:



Jitomate saladet y bola en 19.90 pesos

en 19.90 pesos Pepino a 19.90 pesos

a 19.90 pesos Cilantro a 7.90 por pieza pesos

a 7.90 por pieza pesos Elote blanco a 6.90 pesos

La tienda también mantiene el Perón Golden en dos presentaciones: en bolsa a 39.90 pesos por kilo y de Chihuahua a 29.90 pesos.

Carnes, pollo y pescados con descuento

Además de frutas y verduras, el Martes de Frescura incluye rebajas en productos de origen animal.

Este martes, la carne molida de res 80/20 se vende en 99 pesos por kilo, mientras que el filete de tilapia se coloca en 115 pesos. Para quienes buscan proteína magra, la pechuga de pollo sin piel ronda los159 pesos por kilo, en presentaciones de charola.

Otros productos en promoción

El Martes de Frescura también contempla artículos de consumo cotidiano. Entre ellos destacan el queso manchego NocheBuena en rebanadas (400 g) a 98 pesos, la leche Santa Clara deslactosada light en paquete de seis litros por 182 pesos, el aceite vegetal 1-2-3 a 37 pesos y el Nescafé Clásico de 400 gramos en 220 pesos.

¿Cómo comprar en línea en Walmart?

Para quienes prefieren evitar filas, Walmart mantiene disponible su plataforma digital. El proceso consiste:



Ingresar a walmart.com.mx o la app

Crea o ingresa a tu cuenta

Buscar productos

Agregarlos al carrito

Elegir entre entrega a domicilio o recolección en tienda

Los métodos de pago incluyen tarjeta, efectivo en OXXO, Paypal y vales electrónicos.

Con estas ofertas, Walmart busca incentivar el consumo previo al inicio fuerte de promociones navideñas y del Black Friday .

