Aprovecha el Martes de Frescura de Walmart: Papa, plátano, jitomate y más con grandes descuentos hoy
Antes de la quincena, Walmart sorprende con ofertas clave en despensa. Entérate qué comprar en línea o tienda física para maximizar tu ahorro.
Este 25 de noviembre, Walmart vive su tradicional Martes de Frescura, una campaña semanal con la que busca dar precios accesibles en frutas, verduras, carne, pollo y productos de despensa básica y que mejor que días antes de la quincena.
Como cada martes, la cadena lanzó una lista de descuentos que pueden aprovechar tanto quienes acudan a tienda física como quienes prefieran comprar en línea.
¡Sólo por esta semana!. Aprovecha este Martes y Miércoles de Frescura en Walmart. pic.twitter.com/LVY9NxYnoD— walmartmexico (@WalmartMexico) September 30, 2024
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Frutas y verduras a precios especiales antes de la quincena
Para esta jornada, Walmart incluyó una amplia variedad de productos del campo. Entre las ofertas más llamativas se encuentra la papa blanca a 19.90 pesos el kilo, además del plátano de Chiapas a 14.50 pesos, una de las frutas con mayor demanda semanal.
Las berries también entraron en promoción: la mora azul y la zarzamora en charola de 170 gramos se ofrecen en 39.90 pesos. Otros productos destacados son:
- Limón agrio a 19.90 pesos
- Pera de Anjou a 29.90 pesos
- Piña Miel a 16.90 pesos
- Naranja a 19.50 pesos
- Toronja a 29.90 pesos
- Uva roja en 69 pesos
- Manzana Gala en 39.90 pesos
Para el resto de la canasta verde, los precios también resultan competitivos:
- Jitomate saladet y bola en 19.90 pesos
- Pepino a 19.90 pesos
- Cilantro a 7.90 por pieza pesos
- Elote blanco a 6.90 pesos
La tienda también mantiene el Perón Golden en dos presentaciones: en bolsa a 39.90 pesos por kilo y de Chihuahua a 29.90 pesos.
Canasta básica se incrementa casi 20% en Chihuahua
Carnes, pollo y pescados con descuento
Además de frutas y verduras, el Martes de Frescura incluye rebajas en productos de origen animal.
Este martes, la carne molida de res 80/20 se vende en 99 pesos por kilo, mientras que el filete de tilapia se coloca en 115 pesos. Para quienes buscan proteína magra, la pechuga de pollo sin piel ronda los159 pesos por kilo, en presentaciones de charola.
Otros productos en promoción
El Martes de Frescura también contempla artículos de consumo cotidiano. Entre ellos destacan el queso manchego NocheBuena en rebanadas (400 g) a 98 pesos, la leche Santa Clara deslactosada light en paquete de seis litros por 182 pesos, el aceite vegetal 1-2-3 a 37 pesos y el Nescafé Clásico de 400 gramos en 220 pesos.
El Motorola más buscado antes del Black Friday; así lo puedes conseguir por 5 mil 535 pesos
Una de las ofertas de smartphones más fuertes antes del Black Friday. Te decimos cómo conseguir el equipo con opción a 6 meses sin intereses.
¿Cómo comprar en línea en Walmart?
Para quienes prefieren evitar filas,
Walmart
mantiene disponible su plataforma digital. El proceso consiste:
- Ingresar a walmart.com.mx o la app
- Crea o ingresa a tu cuenta
- Buscar productos
- Agregarlos al carrito
- Elegir entre entrega a domicilio o recolección en tienda
Los métodos de pago incluyen tarjeta, efectivo en OXXO, Paypal y vales electrónicos.
Con estas ofertas, Walmart busca incentivar el consumo previo al inicio fuerte de promociones navideñas y del Black Friday .
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.