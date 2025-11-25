¡Doctor Strange está de vuelta! Benedict Cumberbatch confirma su regreso a Marvel

Benedict Cumberbatch confirmó que volverá a interpretar a Doctor Strange luego de que durante tres años no apareció en una producción live-action del UCM y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

Benedict Cumberbatch regresará como Doctor Strange

Durante una entrevista con Collider, Benedict Cumberbatch dio a conocer que ya sabe cuándo volverá a interpretar a el hechicero supremo.

Cabe señalar que hasta ahora, Marvel no ha dado a conocer información sobre sus proyectos y con la declaración de Cumberbatch tenemos la primera actualización sobre el personaje.

¿En qué proyecto podría aparecer Doctor Strange?

Marvel ya tiene diseñado el cierre de la Saga del Multiverso con Avengers: Doomsday que se estrenará en 2026 y Secret Wars que llegará a la pantalla en 2027.

Según los reportes, Benedict Cumberbatch no aparecerá en Doomsday pero si tendría un papel clase en Secret Wars que se espera sea uno de los largometrajes más ambiciosos de Marvel.

Papeles destacados de Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch alcanzó la popularidad en 2010 al interpretar a Sherlock Holmes en la serie de televisión de BBC que está basada en las historias de Sir Arthur Conan Doyle.

Además, protagonizó la adaptación de Royal National Theatre de Frankenstein en 2011, y recibió excelentes críticas y ganó varios premios teatrales. En ese mismo año participó en las películas War Horse y Tinkerer, Sastre, Soldado, Espía.

Otro éxito para el actor fue al interpretar al villano Khan en Star Trek: Into Darkness. Y fue en 2016 cuando se convirtió en Doctor Strange.

