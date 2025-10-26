VIDEO: La razón por la que una supuesta enfermera se robó a una bebé en Durango

El secuestro de la bebé Judith Alejandra conmocionó a todo México. Las cámaras de seguridad del Hospital Materno Infantil de Durango captaron el momento exacto en el que una mujer, vestida como enfermera se robó a la recién nacida, separándola de su madre. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre y provocaron una intensa movilización policial en todo el estado.

De acuerdo con reportes oficiales, la supuesta enfermera entró al nosocomio con ayuda de una cómplice que laboraba en el área de intendencia. Tras permanecer todo el jueves desde muy temprano, aprovechó un descuido del personal de salud para sustraer a la menor. Te contamos los detalles del caso.

Captan a enfermera falsa robando a una bebé de un hospital en Durango

Según la Fiscalía General del Estado de Durango, la mujer identificada como Karla Daniela N ingresó al área de maternidad con uniforme azul de enfermera, con ayuda de su cómplice, Anabel N, afanadora del mismo hospital, quien le había proporcionado información interna sobre horarios y condiciones del área de los recién nacidos del Hospital Materno Infantil de Durango.

En las imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, se observa a Karla Daniela N caminando con calma mientras lleva a la bebé Judith Alejandra envuelta en una manta rosa. La pequeña nació prematura, por lo que llevaba un mes internada, pero acababa de ser dada de alta.

🚨 ROBAN BEBÉ DE UN MES DE NACIDA EN #DURANGO



Una mujer de aprox. 35 años de edad entró al Hospital Materno Infantil y sustrajo a la bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz.



Autoridades activaron la alerta Amber para localizarla. pic.twitter.com/Qvfb5tpa9U — Heber (@heber_GH) October 24, 2025

Karla Daniela N salió con la bebé del hospital, alrededor de las 4 de la tarde. Después, pidió usar el baño de un local comercial, donde se cambió de ropa y se dirigió a su domicilio ubicado en el fraccionamiento Benito Juárez, en Durango. Fue entonces, que se enteró que su cómplice había sido detenida y decidió abandonar a la bebé envuelta en una sábana blanca, en el fraccionamiento Hacienda Las Flores.

La razón por la que la enfermera falsa se robó a la bebé Judith Alejandra

De acuerdo con declaraciones de la Fiscalía y versiones preliminares, la mujer habría cometido el robo para sostener la mentira de un embarazo que llevaba meses fingiendo. Karla Daniela estaba engañando a su expareja que está en EUA, haciéndole creer que esperaba un hijo suyo. Para mantener la farsa y seguir recibiendo apoyo económico, decidió “conseguir” una bebé.

Ambas mujeres fueron detenidas este 25 de octubre y fueron ingresadas al Centro de Reinserción Social 1 de la capital donde enfrentan cargos por los delitos de sustracción de menor y secuestro agravado. La bebé se encuentra estable y de regreso con su familia.

No obstante, el robo de Judith Alejandra no solo evidenció vulnerabilidades en la seguridad del Hospital Materno Infantil, sino también la urgencia de implementar controles biométricos y cámaras de acceso restringido en áreas de maternidad.

