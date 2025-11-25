La polémica del triunfo en Miss Universo 2025 de Fátima Bosch

Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025, pero su triunfo queda envuelto en acusaciones de fraude y falta de transparencia.

El juez Omar Harfouch renuncia y acusa que la ganadora fue elegida por intereses entre Raúl Rocha (dueño de MUO) y el padre de Bosch, directivo de Pemex.

en el certamen. La MUO y Bosch evitan responder preguntas sobre las acusaciones; no hay pruebas públicas que confirmen fraude, pero la controversia domina redes sociales.

