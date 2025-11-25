inklusion.png Sitio accesible
La polémica del triunfo en Miss Universo 2025 de Fátima Bosch

Fátima Bosch ganó Miss Universo entre acusaciones de fraude, señalamientos contra Pemex y renuncias de jueces; no hay pruebas, pero crece la polémica en redes.

Actualizado el 25 noviembre 2025 08:07hrs
Publicado por: Ximena Ochoa

Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025, pero su triunfo queda envuelto en acusaciones de fraude y falta de transparencia.

  • El juez Omar Harfouch renuncia y acusa que la ganadora fue elegida por intereses entre Raúl Rocha (dueño de MUO) y el padre de Bosch, directivo de Pemex.
  • Reportes señalan un presunto contrato millonario en 2023 entre Pemex y una empresa de Rocha, aunque medios aclaran que el área del padre de Bosch no participó en esa licitación.
  • Varias renuncias y ausencias de jueces —como Claude Makélélé y Romero Britto— aumentan la percepción de irregularidades en el certamen.
  • La MUO y Bosch evitan responder preguntas sobre las acusaciones; no hay pruebas públicas que confirmen fraude, pero la controversia domina redes sociales.

