Samsung: ¿Qué celulares se quedan sin actualización de Android 14?

Antes de cerrar el año 2023 se anunció que una nueva actualización para los teléfonos inteligentes llegaría con experiencias innovadoras para los usuarios de este sistema operativo que ya es conocido como Android 14, pero pese a todas sus ventajas existen celulares de Samsung a los que ya no se les será posible descargar esta nueva versión y aquí te daremos los detalles al respecto.

Desde que se anunció que Android 14 ya no sería parte de los planes de Samsung para potenciar sus celulares inteligentes, muchos usuarios de esta marca expresaron su preocupación debido a que ya no serán compatibles. Lo anterior privará a los usuarios de la One UI 6, una versión personalizada de su sistema operativo que prometía grandes novedades para todos los usuarios.

Estas son las novedades para celulares Samsung con la actualización Android 14

La nueva actualización de Android 14 tiene un peso de 3GB por lo que se recomienda que se haga su instalación con el dispositivo conectado a la corriente eléctrica y a una red doméstica para que se pueda completar la descarga sin contratiempos y sin comprometer tu propio teléfono Samsung.

Entre las novedades más destacadas de la actualización de Android 14 en los celulares Samsung está la mejora en la seguridad para los usuarios y la velocidad de los procesos que lleva a cabo cada uno de los smartphones que pueden soportar este nuevo sistema operativo que promete mejorar el rendimiento de los dispositivos.

Con la nueva versión del sistema operativo no solo ofrece Android 14, sino que también incluye el parche de seguridad de noviembre de 2023. El registro de cambios de la actualización destaca mejoras significativas en términos de estabilidad, confiabilidad y corrección de errores, proporcionando una experiencia mejorada a los usuarios del Galaxy S23, el celular inteligente más avanzado que Samsung tiene en el mercado.

¿Qué celulares se quedan sin actualización de Android 14?

Lamentablemente, las grandes ventajas que otorga la actualización de los celulares Samsung con el nuevo sistema operativo Android 14, no llegaran a todos los modelos de la compañía surcoreana y serán estos modelos los que no se puedan actualizar:



Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Fold 2

Samsung Galaxy Flip 5G

Samsung Galaxy Flip LTE

Aunque muchos usuarios han expresado su preocupación y esto podría afectar a la compañía, que no se puedan actualizar al Androrid 14 algunos modelos de Samsung obedece a las limitaciones de hardware o una estrategia para fomentar la actualización a modelos más recientes.

