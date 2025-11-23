El estado real de Miss Jamaica; revelan nuevos detalles tras la grave caída en Miss Universo

La edición 74 de Miss Universo dejó una estela de emociones encontradas. Mientras México celebraba la victoria histórica de Fátima Bosch , el certamen también estuvo marcado por la preocupación por la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió un grave accidente durante las preliminares realizadas en Tailandia.

Nuevos reportes han permitido conocer su estado actual y los avances en su tratamiento médico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El accidente que conmocionó al certamen

El incidente ocurrió el pasado 19 de noviembre, cuando Henry realizaba su pasarela preliminar luciendo un vestido color naranja. Durante su desplazamiento sobre el escenario, un tropiezo ocasionó una caída desde una altura considerable, lo que provocó la inmediata intervención del equipo médico del evento.

Testigos y asistentes compartieron videos en redes sociales que evidenciaron la rapidez con la que los paramédicos actuaron. La modelo fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, una de las instituciones médicas más cercanas al recinto del concurso, situado en las afueras de Bangkok.

Los primeros diagnósticos descartaron fracturas, pero confirmaron un trauma craneal, además de heridas en la barbilla y el pie. Debido a estas lesiones, la organización comunicó que Henry no podría continuar en la competencia.

Entrevista exclusiva con Victoria Kjaer, Miss Universo 2024 en adn40, ¿qué sigue luego de ganar la corona? [VIDEO] Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, se presentó en el foro de adn40 para platicar sobre sus siguientes proyectos profesionales; ahora quiere ser abogada.

Reporte oficial: Gabrielle Henry permanece en cuidados intensivos

Horas después del accidente, Raúl Rocha, presidente de Miss Universo , aseguró que la jamaicana estaba recibiendo atención especializada y permanecía acompañada por su familia.

La información más reciente proviene de un comunicado emitido por la organización Miss Universe Jamaica, donde se confirmó que Henry está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, viajó a Tailandia para acompañarla y explicó que, aunque ha mostrado señales de estabilidad, “Gabby no está tan bien como esperábamos, pero el personal médico está haciendo lo necesario”.

El equipo médico determinó que deberá permanecer al menos siete días más bajo estricta observación, tiempo en el que se evaluará la evolución neurológica y posibles complicaciones.

Llamado a evitar rumores y respetar a la familia

La organización de Miss Jamaica solicitó al público evitar la difusión de versiones no verificadas y mantener la sensibilidad en torno al caso. Las actualizaciones oficiales se compartirán únicamente a través de los canales autorizados de Gabrielle Henry y de su delegación nacional.

A los 28 años, además de modelo, Henry ejerce como médica en el Hospital Universitario de West Indies, donde está especializada en oftalmología.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.