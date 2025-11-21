Ellas son las mexicanas que han ganado Miss Universo a lo largo de la historia

La mexicana Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo 202 5, pero esta no es la primera vez que México se corona en el certamen de belleza, pues a lo largo de los años, muchas mujeres han puesto en alto el nombre del país y en adn Noticias te cotamos todos los detalles.

¿Cuántas veces ha ganado México en Miss Universo?

La primera mexicana en convertirse en Miss Universo fue Lupita Jones quien participó en 1991 en la edición 40 del certamen que se llevó a cabo en el Aladdin Theatre for the Performing Arts en Las Vegas, Estados Unidos. Tras coronarse, Lupita Jones estuvo al frente de Nuestra Belleza México que después se convirtió en Mexicana Universal, un certamen encargado de elegir a la representante de nuestro país.

Para 2010, el certamen se llevó a cabo en el Mandalay Bay Events Center en Las Vegas y ahí Ximena Navarrete se convirtió en Miss Universo.

En la edición 69 de Miss Universo, la mexicana Andrea Meza se coronó pero su reinado ha sido el más corto de la historia pues debido a la pandemia solo estuvo a cargo siete meses. Actualmente, la joven originaria de Chihuahua es conductora y se ha convertido en una de las figuras favoritas de la televisión hispana en Estados Unidos.

¿Cuánto gana una Miss Universo?

Aunque la organización de Miss Universo no ha dado a conocer cuál será el premio este 2025, el año pasado otorgó un premio de 250 mil dólares, es decir alrededor de 5 millones de pesos.

Pero no solo recibe ese premio, pues también obtiene un sueldo mensual de alrededor de 50 mil dólares durante un año, es decir casi un millón de pesos cada mes.

