“Life is unfair”; revelan primeras imágenes de Malcolm el de en Medio con los emblemáticos hermanos

Después de varias semanas y meses de espera para ver las primeras imágenes del reencuentro de la familia protagonista de Malcolm el de en Medio , recientemente Frankie Muniz, actor que le da vida al personaje principal de la serie, reveló la primera fotografía de la reunión entre Malcolm, Reese y Francis.

Fue a través de su cuenta de Instagram personal que el actor de 39 años de edad publicó la fotografía junto a Justin Berfield (Reese) y Chris Masterson (Francis), esto mientras de fondo se aprecia lo que parece ser parte del escenario principal en el que se desarrollarán los nuevos capítulos de la serie.

Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy demasiado emocionado por que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos -se lee en la publicación de Muniz.

¿De qué tratará la nueva serie de Malcolm el de en Medio?

De acuerdo con la información que ha ido surgiendo con el paso de los días, la nueva temporada de Malcolm el de en Medio se centrará en el 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, lo cual obligará al personaje estelar de la serie a “reincorporarse” de lleno en el caos de la familia Wilkerson.

A pesar de que no se han brindado más detalles, se dio a conocer que esta nueva serie contará con un total de cuatro episodios de 30 minutos cada uno, esto con la finalidad de ir probando nuevos terrenos de cara a posibles nuevas producciones.

¿Quiénes estarán en la nueva serie de Malcolm?

En esta nueva entrega de la exitosa serie de televisión, se reincorporarán actores que le dieron vida a algunos de los personajes principales como Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Frankie Muniz ( Malcolm ), Justin Berfield (Reese) y Chris Masterson (Francis).

El único actor que interpretó a un importante miembro de la familia Wilkerson y que estará ausente en los nuevos capítulos es Erik Per Sullivan, el cual le dio vida a Dewey. Se dio a conocer que el joven rechazó la propuesta de regresar a su papel debido a que prefirió centrarse en sus estudios en Harvard.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de Malcolm el de en Medio?

A pesar de que aún no hay fecha oficial del lanzamiento de los nuevos capítulos de Malcolm el de en Medio, se prevé que sea entre diciembre de este 2025 y abril del 2026 que salgan al aire las nuevas producciones.

