El secreto mejor guardado para que tus maletas sean las primeras en salir por la cinta del aeropuerto

Viajar en avión es todo un proceso de esperas y colas que puede resultar de lo más agotador. Cada año, millones de viajeros experimentan el estrés de llegar a destino y tener que aguardar a que sus maletas sean la primeras en salir por la cinta en el aeropuerto.

A veces tenemos suerte y nuestra maleta sale rápido. Pero en vuelos con mucho equipaje, pueden pasar varios minutos de espera e incertidumbre antes de verla. Si vamos con prisa, esto puede resultar bastante molesto.

Se acerca una época de muchos viajes y para evitar estas situaciones, hay un truco que suele ser efectivo.

¿Cómo hacer que mis maletas sean las primeras en salir de la cinta del aeropuerto?

En declaraciones recogidas por el Mirror, Hadleigh Diamond, director comercial de SCS Chauffeurs, reveló un truco eficaz para que tu maleta sea la primera en salir en la cinta del aeropuerto: pedir una etiqueta de "Frágil" en el mostrador de facturación. Esta etiqueta hace que el equipaje sea colocado en último lugar en la bodega del avión, lo que provoca que sea de los primeros en aparecer en la cinta transportadora al llegar a destino. Este sencillo recurso es gratuito y no requiere que el equipaje contenga realmente objetos delicados, aunque es posible que el personal pregunte qué llevas dentro.

Pero el truco de la pegatina de frágil es revolucionario, y a menudo funciona. Hemos escuchado este consejo tanto del personal de tierra del aeropuerto como de viajeros frecuentes. No necesitas mentir ni dar explicaciones; simplemente pide amablemente al agente de facturación que añada una pegatina que diga “frágil” a tu maleta. No está garantizado, pero en la mayoría de los casos, tu equipaje será de las primeras en salir. Lo hemos visto funcionar una y otra vez -indicó.

Además, otro truco complementario es acudir al aeropuerto con tiempo justo y hacer el check-in justo antes del cierre del mostrador, lo que también asegura que la maleta sea la última en cargar y la primera en descargar.

