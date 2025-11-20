¡México triunfó! Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo 2025; la poderosa respuesta que convenció al jurado

Miss Universo 2025 vivió su espectacular gran final en Bangkok, Tailandia. La representante que se coronó como la ganadora del certamen de belleza más importante a nivel internacional es la mexicana Fátima Bosch.

La edición 74 de Miss Universo estuvo llena de emociones, belleza, una corona millonaria, renuncias y una polémica que le dio la vuelta al mundo protagonizada por la representante de México, Fátima Bosch, quien supo reponerse de manera digna ante el lamentable trato que recibió por parte del director del certamen en Tailandia.

Las tres finalistas de Miss Universo 2025

La competencia estuvo conformada por 120 participantes; sin embargo, solo una es la ganadora. La representante de Costa de Marfil recibió el quinto lugar. El cuarto lugar fue para la representante de Filipinas; por lo que México logró entrar al anhelado Top 3 de Miss Universo.

Las tres finalistas fueron las representantes de México, Venezuela y Tailandia. Finalmente, Fátima Bosch se coronó como la gran ganadora y dio su primera pasarela como Miss Universo 2025. La tabasqueña es la cuarta reina de belleza para México en la historia del certamen.

La valiente respuesta de Fátima Bosch en la última ronda de preguntas de Miss Universo

Durante la última ronda de preguntas, el jurado le preguntó a la tabasqueña: “¿En tu perspectiva, cuáles son los retos de ser una mujer en el año 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un ambiente seguro para las mujeres en el mundo?“. Una pregunta muy adhoc para la mexicana, que dio un ejemplo de dignidad y valor al enfrentar a Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, quien la llamó "tonta" y le faltó al respecto frente a sus compañeras, durante un evento, por un desacuerdo en la grabación de promocionales.

Fátima Bosch respondió: “Como mujer y como Miss Universo levantaría la voz y la pondría al servicio de los demás, porque hoy estamos para alzar la voz y crear el cambio. Somos mujeres que debemos levantarnos, las mujeres que nos levantamos con valentía somos las que hacemos historia”.

Visiblemente emocionada, Fátima Bosch celebró con el resto de las concursantes, quienes aplaudieron y abrazaron a la mexicana que gritó: "Miss Universe", entre lágrimas y risas.

La corona millonaria de Fátima Bosch, Miss Universo 2025

La tabasqueña que fue nombrada Miss Universo 2025 , recibió la corona bautizada como The Lumière de l’Infini, de manos de Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, ganadora del año pasado.

La corona que adorna la cabeza de la mexicana fue elaborada por Jewelmer y tiene un valor que supera los 5 millones de dólares.

